Polo & Classics celebró una nueva edición en Mosquera

Polo & Classics combina competencias de polo y salto ecuestre con una muestra de automóviles clásicos, oferta gastronómica y actividades de marcas. Foto: Archivo Particular

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En Mosquera, Cundinamarca, se celebró esta semana la edición 2026 del Polo & Classics, un evento que combina competencias de polo y salto ecuestre con una muestra de automóviles clásicos, oferta gastronómica y actividades de marcas.

Según cifras entregadas por la organización, el evento convocó a cerca de 8.000 asistentes y reportó una actividad económica cercana a los $1.200 millones en Mosquera y sus alrededores. También se reportó la generación de más de 300 empleos directos e indirectos asociados a la realización del evento.

La organización enmarca estos resultados en el comportamiento de la industria ecuestre en Colombia, que según cifras citadas de la Federación Colombiana de Deportes Ecuestres pasó de $616,5 millones en inversión en 2021 a $1.005 millones en 2024. El sector, según la misma fuente, genera entre 10.000 y 10.500 empleos directos e indirectos en el país.

José Luis Acevedo Ladino, director de Polo & Classics, señaló que el evento busca ampliar el mundo ecuestre más allá de la competencia deportiva. “Los resultados de esta edición muestran que existe una oportunidad para desarrollar formatos que conecten deporte, marcas y audiencias de nuevas maneras”, indicó, según el comunicado de la organización.

La edición 2026 contó con la participación de más de 50 marcas y aliados comerciales, de acuerdo con el comunicado de la organización. La programación estuvo dirigida a un público general y convocó, según los organizadores, a familias, empresarios y personas vinculadas al mundo ecuestre y al automovilismo.

Camilo Casas, cofundador de Polo & Classics, se refirió al impacto del evento en los territorios. “Movilizar más de 8.000 personas, generar más de 300 empleos y activar más de $1.200 millones alrededor de esta experiencia demuestra que este tipo de formatos pueden aportar al desarrollo económico de los territorios”, afirmó.

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