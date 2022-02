Polonia y Suecia se niegan a jugar ante Rusia en la repesca para el Mundial

Lewandowski tomó la vocería: "No podemos pretender que no está pasando nada".

Ante la falta de decisiones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras el ataque ruso a Ucrania, la Federación Polaca dio un paso este sábado al anunciar que no se plantea medirse a la selección rusa a finales de marzo en las semifinales de una repesca al Mundial de Catar-2022.

Y Suecia siguió esa estela y asumió la misma postura. Se negará a jugar contra Rusia si ambos equipos deben enfrentarse en la repesca por una plaza para el Mundial de fútbol de Catar-2022, como forma de protesta contra el ataque ruso a Ucrania, anunció el sábado la Federación Sueca de Fútbol.

“Decida lo que decida la FIFA, nosotros no jugaremos contra Rusia en marzo”, declaró en un comunicado el presidente de la Federación sueca, Karl-Erik Nilsson. Unas horas antes, Polonia anunció que no jugará contra Rusia en las semifinales de la repesca mundialista, donde debían enfrentarse el 24 de marzo en Moscú.

“Basta de hablar, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión de (...) Rusia en Ucrania, el equipo de Polonia no tiene previsto jugar el partido de calificación contra el equipo de Rusia”, indicó el presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, agregando que “es la única decisión correcta”.

Polonia debería medirse en principio a Rusia el 24 de marzo en Moscú en la semifinal de su repesca, un partido organizado por la FIFA. Si los rusos superan a los polacos, deberían recibir luego, el 29 de marzo, a Suecia o República Checa, que se miden el 24 en la otra semifinal.

La Federación Polaca de Fútbol precisó que trabajaba con sus homólogas de Suecia y República Checa para presentar una postura común a la FIFA.

El capitán de la selección polaca, Robert Lewandowski, celebró inmediatamente la toma de posición de su Federación.

“Es la decisión correcta. No puedo imaginar jugando un partido contra la selección nacional rusa en una situación en la que continúe una agresión armada en Ucrania”, escribió el jugador del Bayern Múnich en Twitter. “Los futbolistas e hinchas rusos no son responsables, pero no podemos hacer como si no estuviera pasando nada”, señaló.

El arquero polaco Wojciech Szczesny, casado con una ucraniana y que tiene parte de la familia “todavía en Ucrania”, dijo en redes sociales que su “conciencia” no le dejaría jugar ese partido.

“Me niego a estar en el terreno de juego (...) y escuchar el himno ruso”, aseguró en Instagram.

Preguntada por la AFP, la FIFA no reaccionó este sábado al anuncio de la Federación Polaca.

Las federaciones de Polonia, Suecia y República Checa solicitaron conjuntamente el jueves que se cambiara la sede de los partidos de repesca mundialista de marzo previstos en Rusia.

Hasta ahora, la FIFA no ha tomado medidas contra Rusia y el jueves se limitó a mostrarse “preocupada” ante una situación “trágica e inquietante”, según su presidente, Gianni Infantino.

“El primer partido es en un mes, esperamos por supuesto que esta situación se haya solucionado mucho antes de eso. Queremos creer en eso firmemente, pero podemos tomar una decisión en cualquier momento”, había añadido Infantino en su conferencia de prensa del jueves.

- Ola de sanciones -

El viernes, el mundo del deporte empezó ya a tomar medidas importantes, empezando por la UEFA, que retiró la sede de la final de la Liga de Campeones europea a San Petersburgo y trasladó ese partido al Stade de France de París, manteniendo la fecha del 28 de mayo.

La UEFA anunció además que ningún partido de sus competiciones podrá disputarse en suelo ruso y, según dijo a la AFP una fuente conocedora del asunto, “se dispone” a romper su contrato con el gigante ruso gasístico Gazprom, uno de sus grandes patrocinadores.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia, previsto para septiembre en Sochi, fue cancelado, así como todas las competiciones de esquí previstas en Rusia esta temporada.

El Comité Olímpico Internacional (COI) pidió a todas las federaciones deportivas internacionales que cancelaran o deslocalizaron los eventos previstos en Rusia y Bielorrusia.

Varios contratos de patrocinio con grupos rusos fueron rotos por clubes e instancias deportivas. Y grandes nombres del deporte elevaron su voz en contra del ataque ruso a Ucrania.

“Todo lo que es bonito en el deporte es lo opuesto a lo que aporta la guerra”, escribió Lewandowski en Twitter.

La estrella rusa del hockey sobre hielo Alex Ovechkin lanzó un mensaje por la paz: “Por favor, no más guerra (...) Debemos vivir en paz”, imploró al término de un entrenamiento en Philadelphia.

El ciclista ruso del equipo Ineos Pavel Sivakov se posicionó también “totalmente en contra de la guerra”.

“La mayoría de los rusos solo quieren la paz y nunca han pedido que pasara esto”, escribió en las redes sociales.