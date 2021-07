Por problemas en su visa, Johan Rodríguez no pudo competir en Wimbledon Jr

Johan Rodríguez, una de las principales promesas del tenis en Colombia, no pudo participar en la edición Júniros de Wimbledon por una tardía respuesta de la embajada británica al deportista.

Rodríguez y su equipo de trabajo, antes de viajar a Eurocopa, adelantaron las diligencias pertinentes para la consecución de la visa de acceso a Inglaterra.

Gracias a los resultados obtenidos en meses pasados, entre los que se destaca el título del Campeonato Sudamericano GB1 de Armenia, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) decidió incluirlo en el grupo de deportistas apoyados, brindándole un importante respaldo económico para su estadía en Europa.

Sin embargo, lamentablemente, tras la demora de la embajada, este apoyo se vio comprometido.

El equipo del colombiano se concentró desde el 13 de junio en Londres, ciudad a la cual el deportista cafetero no tuvo acceso, viéndose en la necesidad de retornar a Colombia.

“En mi estadía en Francia envíe diferentes correos electrónicos a la embajada británica, algunos me respondieron, otros no. No obstante, jamás me dieron ninguna respuesta, ni positiva ni negativa”, expresó el tenista colombiano.

“Fue algo desalentador, me siento decepcionado por lo ocurrido, ojalá en futuras competencias no se vuelva a presentar una situación como esta”, añadió.

Llama poderosamente la atención la frialdad con la cual la embajada británica en Colombia manejó esta situación, pues se trata de un deportista, quien en teoría tendría prioridad al momento de la consecución de este documento.

Es de anotar que la Federación Colombiana de Tenis emitió una comunicación hacía esta entidad buscando agilizar el proceso, pero esta no fue tenida en cuenta.

Rodríguez tiene previsto jugar en el presente mes un torneo Grado tres del Circuito Mundial Junior en Santo Domingo (República Dominicana), con el firme propósito de ganarlo y acomodarse en el grupo de tenistas con acceso directo al cuadro principal del US Open jr.

De momento, el jugador tolimense ocupa la 68ª casilla del ranking mundial junior, y para no disputar la fase previa debe ubicarse entre los primeros 56 a más tardar el 25 de julio, pues el corte se realiza seis semanas antes.

Johan Rodríguez cuenta con el respaldo de Ricardo Morales, Civideportes, Spi Américas, Implemedica, Fundación Match Tenis, Indeportes Tolima, Yonex Colombia y Liga de Tenis del Tolima.

*Articulo escrito con información de la oficina de prensa