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¿Por qué es histórico el título mundial de Venezuela? Claves del Clásico Mundial de Béisbol

Los venezolanos vencieron a Estados Unidos en la final que se jugó el martes en Miami. Venían de eliminar a Japón en cuartos y a Italia en semifinales. En el país vecino, la presidenta decretó ayer día de júbilo nacional.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de marzo de 2026 - 11:59 a. m.
Los jugadores de Venezuela levantan el título del Clásico Mundial 2026.
Los jugadores de Venezuela levantan el título del Clásico Mundial 2026.
Foto: @WBCBaseball

Para un país como Venezuela, en el que el béisbol se vive como en otros lugares se vive el fútbol, no puede haber una gesta mayor que ganar el Clásico Mundial. No es solo un título: es un punto de quiebre emocional, cultural y deportivo. Si se busca una comparación, podría mencionarse en impacto con el gol de Maradona a Inglaterra o con la medalla de oro de Argentina en Atenas 2004 frente a Estados Unidos. No porque sean lo mismo, quizá esas gestas sean irrepetibles, sino porque ayudan a entender lo que significa: un país entero encontrando...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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