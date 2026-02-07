¿Por qué Tom Brady es considerado como el mejor jugador en la historia de la NFL?

Tom Brady en acción con los New England Patriots (2019). Foto: EFE - LARRY W. SMITH

Este fin de semana, el Super Bowl vuelve a cruzar los caminos de los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Más allá del enfrentamiento, ese partido es una excusa perfecta para volver sobre la trayectoria de un hombre que no solo supo ser el máximo ídolo de uno de los finalistas, sino que redefinió el puesto de mariscal de campo para siempre.

Desde California hasta Nueva Inglaterra, desde la sexta ronda del draft hasta la cima de la NFL, su carrera fue una construcción lenta, hecha de buenos hábitos y una competitividad casi obsesiva....