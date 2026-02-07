Logo El Espectador
¿Por qué Tom Brady es considerado como el mejor jugador en la historia de la NFL?

Su historia es la de un jugador que supo su momento y cuando le llegó nunca más se alejó de los reflectores. Es el máximo ídolo de los Patriots, equipo en el que hoy juega el colombiano Christian González.

Daniel Bello
07 de febrero de 2026 - 01:00 p. m.
Tom Brady en acción con los New England Patriots (2019).
Tom Brady en acción con los New England Patriots (2019).
Foto: EFE - LARRY W. SMITH

Este fin de semana, el Super Bowl vuelve a cruzar los caminos de los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Más allá del enfrentamiento, ese partido es una excusa perfecta para volver sobre la trayectoria de un hombre que no solo supo ser el máximo ídolo de uno de los finalistas, sino que redefinió el puesto de mariscal de campo para siempre.

Desde California hasta Nueva Inglaterra, desde la sexta ronda del draft hasta la cima de la NFL, su carrera fue una construcción lenta, hecha de buenos hábitos y una competitividad casi obsesiva....

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

