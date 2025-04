“Por suerte, estoy bien”: David Alonso dio parte de tranquilidad tras su accidente

Así fue el accidente de David Alonso en el Gran Premio de España. Foto: Moto GP, vía X

Tras la agitada jornada en el Gran Premio de España de Moto2, David Alonso llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que se encuentra bien tras su aparatosa caída.

“Por suerte, estoy bien. Ha habido mucho lío al principio, estaba atacando y adelantando cuando podía. He intentado ser agresivo como el resto para remontar, y de repente se me ha cerrado de delante. Izan ha frenado muy fuerte y yo también, y nos hemos caído los dos”, explicó el colombiano, al salir del centro médico del circuito de Jerez.

El accidente dejó imágenes impactantes, pero Alonso destacó que su intención siempre fue mantenerse competitivo en medio del caos de las primeras vueltas.

El error de frenada y el posterior choque con Izan Guevara marcaron el final prematuro de su carrera, en un día en el que ya había tenido otro percance importante con su compañero de equipo, Dani Holgado.

A pesar de todo, el balance principal para el piloto colombiano es que salió ileso y podrá enfocarse en la próxima cita del campeonato.

Por su parte, Holgado también compartió su testimonio tras verse involucrado en el primer incidente con Alonso. “Ha sido una carrera corta, pero lo importante es que estoy bien. Se me ha cerrado un poco de delante la dirección y, por intentar no darle a mi compañero, me he cerrado mucho en la zona sucia y no he podido parar la moto”, explicó el español.

Ambos pilotos priorizaron el hecho de no sufrir consecuencias físicas graves, en un fin de semana lleno de aprendizajes para el equipo.

