¿Qué es la cuenta satélite del deporte y qué resultados arroja?

Piedad Urdinola, directora del DANE, explicó la función de la Cuenta Satélite del Deporte Nacional. Foto: Mindeporte

El Ministerio del Deporte y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizaron este miércoles en el Auditorio Adolfo Carvajal el lanzamiento oficial de la Cuenta Satélite del Deporte Nacional, un proyecto construido entre ambas entidades públicas.

El acto contó con la presencia de Patricia Duque Cruz, Ministra del Deporte, y la directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras, quien además explicó la metodología y los principales resultados de la medición sobre cómo se comporta la economía en lo que se refiere al deporte a...