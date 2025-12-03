Logo El Espectador
¿Qué es la cuenta satélite del deporte y qué resultados arroja?

Este proyecto es una iniciativa del DANE en alianza con el Ministerio del Deporte que tiene el objetivo de medir cómo se comporta específicamente la economía a nivel nacional en este sector.

Daniel Bello
03 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Piedad Urdinola, directora del DANE, explicó la función de la Cuenta Satélite del Deporte Nacional.
Foto: Mindeporte

El Ministerio del Deporte y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizaron este miércoles en el Auditorio Adolfo Carvajal el lanzamiento oficial de la Cuenta Satélite del Deporte Nacional, un proyecto construido entre ambas entidades públicas.

El acto contó con la presencia de Patricia Duque Cruz, Ministra del Deporte, y la directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras, quien además explicó la metodología y los principales resultados de la medición sobre cómo se comporta la economía en lo que se refiere al deporte a...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Ministerio del Deporte

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Cuenta Satélite del Deporte

Patricia Duque

Mindeporte

DANE

 

