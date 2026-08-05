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¿Qué sigue para Colombia luego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Aunque aún falta medio ciclo olímpico para llegar a las justas de Los Ángeles 2028, el deporte colombiano ya piensa en sus posibles medallistas.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de agosto de 2026 - 05:01 p. m.
Los abanderados de Colombia, los ciclistas Stefany Cuadrado y Kevin Quintero, desfilan con la delegación en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el estadio Félix Sánchez de República Dominicana.
Los abanderados de Colombia, los ciclistas Stefany Cuadrado y Kevin Quintero, desfilan con la delegación en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el estadio Félix Sánchez de República Dominicana.
Foto: EFE - ORLANDO BARRÍA

Aunque la mayoría de las miradas del país y del mundo en los deportes olímpicos aparecen cada cuatro años, el ciclo de preparación durante los eventos previos a las justas es igual o más importante que los momentos cumbres que se vivieron en París 2024 y se vivirán en Los Ángeles 2028.

Por eso el ciclo olímpico es tan importante para el deporte nacional, alista a los atletas que nos representarán en los Juegos Olímpicos y perfila las posibles medallas que Colombia pueda conseguir en dicho contexto. Y en ese sentido, los Juegos Centroamericanos...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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