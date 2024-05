Queen Saray va por un cupo a los Juegos Olímpicos: hora y donde ver en vivo

La colombian Queen Saray se desempeña en la modalidad de BMX freestyle. Foto: @bmx_queensaray

El BMX Freestyle contará con doce plazas olímpicas, divididas en seis por género. Los atletas con la mejor puntuación en las Series de Clasificación Olímpica serán los ganadores de las últimas cuotas olímpicas disponibles para esta disciplina.

El este viernes 17 de mayo inició de la ronda clasificatoria, mientras que la final se llevará a cabo el sábado 18 de mayo. La principal representante de Colombia en este certamen es Queen Saray.

“Clasificamos de 10, fue una ronda supergenial, estaba un poco incómoda con la pista, pero mañana esperamos dar toda la final, dar mucho más trucos que no salieron”, dijo Queen. “Espero poder tener unas prácticas mejores a las de estos días, ya que estaba un poco temerosa y eso no me dejaba entrenar muy bien”.

“Ahora estoy centrada en hacer mejores movimientos con mi bicicleta y darle las gracias a la Fedeciclismo, el Comité Olímpico Colombiano y a MinDeporte que han estado ahí siempre apoyándome. Espero mañana ir con toda para representar muy bien a Colombia y a lograr ese objetivo que queremos”.

Las finales del BMX Freestyle en la Serie de Clasificación Olímpica se podrán ver en vivo a partir de las 9:00 pm de este viernes en el Olympic Channel en Olympics.com

Los clasificados de Colombia por ahora son:

1-18. Selección de Colombia Femenina (Fútbol-Equipo)

19. Lorena Arenas (Atletismo-20 km. Marcha)

20. Éider Arévalo (Atletismo – 20 km. Marcha)

21. Natalia Linares (Atletismo – Salto largo)

22. Daniel Restrepo (Natación – Trampolín 3m)

23. Ronal Longa (Atletismo – 100m planos)

24. Flor Denis Ruiz (Atletismo – Lanzamiento de jabalina)

25. Tatiana Rentería (Lucha libre – 76kg.)

26. Angie Orjuela (Atletismo-Maratón).

27. Luisa Blanco (Gimnasia artística-All-around)

28. Angie Valdés (Boxeo – 60 kg. femenino)

29. Valeria Arboleda (Boxeo – 57 kg. femenino)

30. Jenny Arias. (Boxeo – 54 kg. femenino)

31. Roberto Terán (Salto ecuestre)

32. Ana María Rendón (Tiro con arco – recurvo)

33. Víctor Bolaños (Vela – fórmula kite)

34. Luis Felipe Uribe (Clavados – Trampolín 3 metros)

35. Alexis Cuero (lucha grecorromana – 77 kg.)

36. Carlos Muñoz (lucha grecorromana – 87 kg.)

37. Alisson Cardozo (lucha libre- 50 kg.)

38. Ingrit Valencia (boxeo-50 kg.)

39. Yílmar González (boxeo-57 kg.)

40. Jhon Edison Rodríguez (esgrima-espada)

41. Ángel Hernández (gimnasia de trampolín)

42. Yenny Álvarez (levantamiento de pesas – 59 kg.)

43. Luis Javier Mosquera (Levantamiento de pesas – 73 kg.)

44. Yeison López (Levantamiento de pesas – 89 kg.)

45. Marí Leivis Sánchez (Levantamiento de pesas – 71 kg.)

46-48. Equipo masculino (Tiro con arco-recurvo)

49. Ángel Barajas (Barras paralelas-gimnasia artística)

50-51. Equipo Laura Chalarca y César Herrera (Maratón marcha-mayores mixto)

52-53. Equipo Lorena Arenas y Mateo Romero (Maratón marcha-mayores mixto)

54. Kevin Quintero (Ciclismo de pista – velocidad keirin)

55. Martha Bayona (Ciclismo de pista – velocidad keirin)

56. Cupo numérico para ciclismo de pista (femenino – velocidad keirin)

57. Cupo numérico para ciclismo de pista (masculino ómnium)

58. Cupo numérico para ciclismo de ruta (femenino fondo)

59-60. Cupos numéricos de ciclismo de ruta (masculino CRI y fondo)

61. Manuela Gómez (Canotaje)

62. Cupo numérico para ciclismo de pinta (masculino ómnium)

