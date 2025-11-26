Logo El Espectador
Deportes
Más Deportes
26 de noviembre de 2025

Caterine Ibargüen, la reina eterna del salto y del deporte colombiano

De Apartadó a la cima del mundo. De la niña que saltaba en fosos de tierra a la mujer que hizo historia olímpica. Esta es la historia de Caterine Ibargüen, la atleta más grande de Colombia, cinco veces ganadora del premio Deportista del Año.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

