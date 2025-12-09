Fórmula 1: Lando Norris, un campeón modesto y humano

Lando Norris se coronó campeón del mundo este domingo 7 de diciembre de 2025 durante el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: EFE - ALI HAIDER

Lando Norris es el campeón mundial de la Fórmula 1 (F1). “Hicieron mi sueño realidad”, fueron sus primeras palabras. Hablaba el niño que llegó hace seis temporadas, con 20 años, a la máxima categoría del automovilismo de...