20 de noviembre de 2025 - 03:59 p. m.
Ximena Restrepo, la pionera que cambió la historia del deporte en Colombia
De las pistas tranquilas de Medellín a la final de los 400 metros en Barcelona 92. Esta es la historia de la velocista que encontró en una sola carrera la forma de transformar su vida y la del atletismo colombiano.
