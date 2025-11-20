Logo El Espectador
20 de noviembre de 2025 - 03:59 p. m.

Ximena Restrepo, la pionera que cambió la historia del deporte en Colombia

De las pistas tranquilas de Medellín a la final de los 400 metros en Barcelona 92. Esta es la historia de la velocista que encontró en una sola carrera la forma de transformar su vida y la del atletismo colombiano.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Valentina Matiz Bernal

Valentina Matiz Bernal

Unidad de Video

