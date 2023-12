Rafa Nadal dejó abierta la puerta del retiro: “lo normal es que sea mi último año”

Rafael Nadal de España en acción. Foto: EFE - JOEL CARRETT

El español Rafa Nadal, que la pasada semana anunció su regreso a la competición en enero tras casi un año fuera de las pistas de tenis, afirmó que “lo normal es que sea mi último año” en activo, pero “no lo puedo asegurar al 100%”.

“Sigo teniendo en mi cabeza que lo normal o que hay muchas posibilidades de que sea mi último año y que voy a disfrutar cada torneo como si así fuera, pero no lo quiero anunciar como tal porque al final uno no sabe lo que puede pasar”, aseguró Nadal este jueves en un vídeo en sus redes sociales.

Mi última reflexión tras el anuncio…



claro que he pensado que no tenía sentido (volver a competir)… que son muchos años…

He luchado y he mantenido la ilusión en todo momento

He tenido la gente adecuada a mi alrededor como siempre he tenido en toda mi carrera…

En la última entrega de estos pequeños vídeos en los que ha ido desgranando su situación tras anunciar su vuelta a la competición en enero en el torneo de Brisbane, Nadal insistió en que “uno siempre se tiene que dar la oportunidad y no decir una cosa que después pueda ser esclavo de lo que ha dicho”.

“No lo puedo asegurar al 100% (que será su último año) porque al final he trabajado mucho para volver a competir, y si de repente las cosas me permiten y el físico me permite seguir adelante y disfruto de lo que hago para qué me voy a poner una fecha límite, creo que no tiene sentido”, aseguró.

"Hay muchas posibilidades de que este año sea mi último año".



La única certeza que tiene Nadal es que va a volver a competir y se niega a poner una fecha límite a su carrera.



🎥 @RafaelNadal pic.twitter.com/Xy4PDKu4Dq — Relevo (@relevo) December 7, 2023

El ganador de 22 Grand Slam adelantó que “hay muchas posibilidades de que sea mi último año, hay posibilidades de que solo sea medio año, de que sea un año completo, de que no podamos llegar a todo eso, son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de poder contestaros”.

“Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir”, aseguró Nadal, que reiteró que “no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa, me gustaría que terminara de otra manera y he luchado y he mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera”.

Nadal anunció el pasado viernes su regreso a la competición en el torneo ATP 250 de Brisbane tras casi un año fuera de las pistas, desde su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia en enero pasado.

Desde entonces, el jugador fue operado en dos ocasiones y en septiembre ya avanzó que la temporada 2024 sería probablemente la última de su carrera.

