“Red Bull se arriesga a desgarrarse”: Jos Verstappen sobre ratificación a Horner

Lo he leído varias veces porque no me lo creía... pero sí.



Jos Verstappen, contra Horner: "Hay tensión mientras él siga siendo el jefe. El equipo corre peligro de desintegrarse. Esto no puede seguir así, todo explotará. Se hace la víctima cuando es él quien causa los problemas". pic.twitter.com/7zmWZxtqAi