Roger Federer ya está en Londres para su último baile

El pasado 15 de septiembre, el suizo Roger Federer le dio la peor noticia a los fanáticos del tenis: después de 24 años de carrera profesional decidió que es momento bajar la raqueta. En una carta de dos páginas, Federer anunció que su último torneo será la Laver Cup, un campeonato del que él fue uno de sus creadores. El evento tomará lugar en la The O2 Arena entre el 23 y 25 de septiembre.

Este año, Federer será parte del Equipo Europa, donde por primera vez jugará junto a los otros miembros del famoso Big Four. Para la quinta edición de la Laver Cup Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic pasan de ser rivales a compañeros para hacer parte del mismo equipo dirigido por el ex tenista Björn Borg.

“La Copa Laver de la próxima semana será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en la gira. Esta es una decisión agridulce porque Extrañaré todo lo que me ha dado la gira. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas del mundo. Me dieron un talento especial para jugar tenis, y lo hice en un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo de lo que jamás creí posible”, dijo Federer en su carta de despedida.

Federer no ha jugado un partido competitivo desde Wimbledon en 2021, cuando sufrió una derrota en cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz. Desde entonces ha estado fuera de juego por una lesión en su rodilla. Esta no es la primera vez que Federer tiene problemas, después de haber tenido múltiples cirugías en los últimos tres años.

Así que la Laver Cup, un torneo creado en honor al tenista australiano Rod Laver, será donde Roger Federer baje el telón. Después de más de dos décadas, el suizo se encargó de darle una nueva cara y revolucionar al tenis. A pesar de su retiro, su legado vivirá por siempre.

