Rohelys Galvis logró tres medallas de plata para Colombia en el Mundial de pesas

W55KG session medalists! 🤩 TPE, Colombia and Mexico made it to the podium!🏋️‍♀️



🥇Chen Guan Ling TPE

Snatch: 91KG

C&J: 112KG

Total: 203KG



🥈Rohelys Galvis González🇨🇴

Snatch: 90KG

C&J: 111KG

Total: 201KG



🥉Irene Borrego Palacios🇲🇽

Snatch: 89KG

C&J: 110KG

Total: 199KG pic.twitter.com/Lo3D5My5NT