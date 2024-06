Roland Garros no admitirá más cervezas ni insultos en la cancha

Este Gran Slam se juega en las instalaciones del complejo Stade Roland Garros de París. Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

No fue una celebración eufórica. Fue fría, pétrea y distante. Iga Swiatek ganó su partido contra Naomi Osaka con desgana, casi sin buscarlo; y se mostró huraña luego de conseguir la hazaña, pues parte del público no estuvo a la altura de un partido de tal magnitud.

Está decidido. Los gritos, las arengas y los festejos anticipados consiguieron ahogar la fiesta. Las conversaciones en voz alta y las interrupciones necias de unos pocos fanáticos perdidos terminaron imponiéndose al silencio y al respeto de la mayoría. A partir de ahora no serán permitidas las bebidas alcohólicas en las gradas, y las interrupciones no serán perdonadas. Sin excepciones, quien moleste a los jugadores o los distraiga se le indicará la salida del campo. Los árbitros y la seguridad serán tajantes. El juego debe prevalecer.

El público de París es especial. Solo quien ha escuchado el rugido del estadio Phillippe Chatrier puede entender el dolor que produce en los oídos, el frío que provoca en los brazos desnudos, y los pequeños temblores que se reproducen en el suelo, que antes del partido era firme.

“Pueden apoyarnos durante el intercambio, pero no en medio de ellos. Por favor”, dijo la número uno del mundo, con rostro afectado y solemne, mientras Álex Corretja la entrevistaba con el micrófono en alto. Cuando su partido contra Osaka estaba a punto de terminar, cuando los puntos más álgidos se desarrollaban, el público interrumpió un par de veces con cuchicheos indecentes, y pareció, en más de una ocasión, que la polaca perdió la concentración y el enfoque; afectando su ánimo y su desempeño en la cancha.

Algunos, como David Goffin, se mostraron de acuerdo con su petición. La animosidad de los fanáticos parece estar desbordándose con violencia, se sale de control con cada ofensa aprobada y cada riña permitida. El belga recibió con bastante desagrado que un fanático le tirara un chicle en medio del partido y que los gritos en su contra y los insultos fueran tan repetitivos e intensos. En algún momento pensó que el árbitro intervendría, pero de nuevo fue la obstinación la única que se hizo presente a su lado.

Otros, como Paula Badosa, le restaron importancia a las súplicas de Swiatek, porque considera que la campeona defensora está en una posición privilegiada y que sus quejas son exageradas. La española defiende su postura diciendo que jugar en la Philippe Chatrier es un honor, y que en las canchas 8 y 9, donde ella suele jugar, el ruido es constante. Dice que las carcajadas y los gritos no cesan y que lo único que ella puede hacer es concentrarse en su partido y en cada punto. Dice no poder culpar a los fanáticos, porque ellos están ahí, compitiendo, solamente porque el público lo permite. “Hemos vivido una situación complicada años atrás cuando jugamos sin público debido a la pandemia, así que a mí me hace feliz que ellos estén. Son importantes para nuestro deporte”, finalizó.

La decisión ya fue tomada por la directora del torneo, Amelie Mauresmo, que se inclinó hacia la postura de Iga casi sin pensarlo. “Estamos felices de ver que hay ambiente, emociones y que los espectadores están presentes. Sin embargo, seremos intransigentes sobre el respeto hacia los jugadores y al juego. (...) No será permitido ni el más mínimo comportamiento que sobrepase el límite. Aunque identificar a la persona, no siempre es fácil y evidente”, dijo con seriedad tras los incidentes ocurridos a Goffin y las sentidas palabras de Iga Swiatek.

