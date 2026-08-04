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Ronal Longa, el colombiano que se sublavó a la colonización jamaiquina en los 100 metros

“La Bestia del Chocó” es el hombre más rápido de Colombia, Centroamérica y el Caribe, además de tener la tercera mejor marca de la temporada 2026.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
04 de agosto de 2026 - 06:00 p. m.
Ronal Longa (c) de Colombia, medalla de oro, Bouwahjgie Mkrumie (i) de Jamaica, medalla de plata, y Melbin Marcelino de República Dominicana, medalla de bronce, posan en la ceremonia de premiación de los 100 metros masculinos este lunes 3 de agosto, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana.
Ronal Longa (c) de Colombia, medalla de oro, Bouwahjgie Mkrumie (i) de Jamaica, medalla de plata, y Melbin Marcelino de República Dominicana, medalla de bronce, posan en la ceremonia de premiación de los 100 metros masculinos este lunes 3 de agosto, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana.
Foto: EFE - Orlando Barría

Como quien persigue un sueño, Ronal Longa Mosquera salió como una bala desde el tercer carril del estadio Olímpico Félix Sánchez rumbo a su primera medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El chocoano de 22 años sintió que volaba sobre la pista apenas en los primeros metros.

Ya en los últimos, de esos 100 que quedaron para la historia del deporte colombiano, Longa certificó una presea dorada en Santo Domingo 2026 distinta a todas las demás. No solo por su esfuerzo, sino también por sobreponerse...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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UJUD(9371)Hace 19 minutos
Felicitaciones, y qué orgullo tener este gran atleta.
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