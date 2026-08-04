Ronal Longa, el colombiano que se sublavó a la colonización jamaiquina en los 100 metros

Ronal Longa (c) de Colombia, medalla de oro, Bouwahjgie Mkrumie (i) de Jamaica, medalla de plata, y Melbin Marcelino de República Dominicana, medalla de bronce, posan en la ceremonia de premiación de los 100 metros masculinos este lunes 3 de agosto, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana. Foto: EFE - Orlando Barría

Como quien persigue un sueño, Ronal Longa Mosquera salió como una bala desde el tercer carril del estadio Olímpico Félix Sánchez rumbo a su primera medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El chocoano de 22 años sintió que volaba sobre la pista apenas en los primeros metros.

Ya en los últimos, de esos 100 que quedaron para la historia del deporte colombiano, Longa certificó una presea dorada en Santo Domingo 2026 distinta a todas las demás. No solo por su esfuerzo, sino también por sobreponerse...