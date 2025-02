Rozo sigue en buena forma en el Astara Golf Championship e ilusiona con el top 10

Marcelo Rozo en el Astara Golf Championship en Bogotá. Foto: Hugo Caro Jiménez

Una ronda de altibajos, pero con buen cierre para el bogotano Marcelo Rozo, le permitió continuar una buena racha en el Astara Golf Championship para que con 67 golpes en la tercera ronda acumule un -9 que lo mantiene con chances de aspirar a un top 10.

“Siempre lo que dije al principio de la semana: quería estar aquí un fin de semana, jugar bien. Eh, voy escalando el tablero, espero mañana tener una buena ronda final, pero, como digo, esto es una oportunidad para estar en familia, y simplemente estoy agradecido por la oportunidad de hoy”, afirmó Rozo después de terminar la ronda.

Lo cierto es que su participación el sábado trajo de todo. Desde una mala racha de tres bogeys consecutivos hasta dos eagles que le permitieron resarcir los baches.

“¡Fue golf! Siempre digo que en este campo uno a veces pega tiros regulares y hace bogey o par. Pegué un tiro no tan malo en el hoyo 11 y en el 12, y terminé haciendo bogey en ambos. En el hoyo 13 tiré un shank, algo que no me pasaba desde hace ni sé cuántos años, la verdad. Pero bueno, así es el golf. Lo que me gustó fue que pude mantener la calma para cerrar de la forma en que lo hice", afirmó Rozo sobre esa racha de bogeys.

Ahora la expectativa está en meterse entre los 10 mejores, teniendo en la mira que está a ocho golpes del liderato, que fue asaltado por el estadounidense Kyle Westmoreland después de firmar una extraordinaria ronda de -10 con 61 golpes.

Virtualmente, Rozo está a dos golpes de entrar al top 10; sin embargo, tiene por delante 11 golfistas con resultados similares.

“Habrá que tener calma. Me acaban de decir que hubo un -10. Se puede lograr, pero si uno aquí, eh, se vuelve ansioso y no espera el momento, puede hacer bogey muy fácil. Así que hay que esperar el momento, estar atento a cada instante de la ronda y leerlos muy bien. Creo que es muy importante saber cuándo atacar y cuándo no, y dejar que todo se desarrolle de esa manera”, concluyó sobre lo que puede venir en la última ronda.

Los otros dos colombianos que superaron el corte, Ricardo Celia y Esteban Jaramillo, tuvieron rondas sobre par, aunque siguen bajo par en el tablero. Celia hizo +1 para completar un -4 en el tablero, mientras que el amateur Jaramillo, con un +3 quedó con -2.

