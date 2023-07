Sancionan al nadador colombiano Moisés Fuentes por infracción de normas antidopaje

El santandereano Moises Fuentes, cuatro veces medallista paralímpico. Foto: Archivo MinDeporte

El santandereano Moisés Fuentes, medallista paralímpico y múltiple campeón del mundo, fue sancionado este jueves por el Tribunal Disciplinario Antidopaje de Colombia (TDAC) con nueve meses alejado de toda competencia.

El santandereano reportó el uso de Nutring Cucumber Lime, un medicamento que contiene una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). Fuentes, de buena fe, comunicó que había ingerido por unos quebrantos de salud estomacal.

El proceso arrancó en noviembre de 2022, en Bucaramanga, cuando la Organizazión Mundial Antidopaje le realizó una toma de muestras de orina, en una época en la que el deportista se encontraba en procesos de descanso y recuperación.

Pese a que se trataría de un descuido, para el TDAC se considera infracción de las normas antidopaje . Al momento de recibir la sanción, el nadador se encontraba en Mánchester (Reino Unido), pues iba a participar en el Campeonato Mundial de Paranatación. Sin embargo, regresará a Colombia lo antes posible para acatar el fallo.

Pese al revés que implica la sanción, la Federación Colombiana de Paranatación manifestó en un comunicado su respaldo a Fuentes “como uno de los máximos referentes del deporte paralímpico colombiano, y destaca sus cualidades como persona y atleta, así como sus logros”.

Con la sanción de nueve meses queda abierta la duda de si participará en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde espera disputar el oro, el único reconocimiento que le falta.

En su haber, el santandereano cuenta con cuatro medallas paralímpicas. Consiguió dos de plata (Londres 2012 y Tokio 2020) y otras dos de bronce (Pekín 2008 y Brasil 2016).

Al ser consultado por la Agencia de Prensa DISNNET sobre lo que depara su futuro cercano, el santandereano respondió que: “trabajar y entrenar más duro que nunca, pues aún no he bajado los brazos desde que mi vida cambió por la violencia y me redimió el deporte que me dio todo y jamás llegaría a fallarle”.

