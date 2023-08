¡Vergonzoso! Sara López denuncia a Avianca por robo de su equipo deportivo

La arquera de Colombia Sara López consiguió el cuarto puesto del Mundial de Tiro con Arco que se disputó en París. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Sara López, múltiple campeona mundial de tiro con arco y considerada como la mejor arquera de la historia, denunció que parte de su equipo deportivo fue robado en su regreso de París, donde consiguió el cuarto lugar en la Copa del Mundo de esta disciplina.

“Jamás, en 14 años viajando en avión, me habían robado algo”, expresó López en sus redes sociales. La arquera manifestó su tristeza y mencionó que el hurto se presentó debido a que las aerolíneas Iberia y Avianca la obligaron a enviar su equipaje de mano por bodega por falta de espacio en la cabina.

“Anoche que llegué a Pereira, me di cuenta de que parte de mi equipo deportivo había sido robado. La maleta tenía candado, la abrieron y me robaron mi monóculo, que es el objeto que yo utilizo para ver las flechas, está valuado en 2.500 dólares (10.200.000 de pesos)”, aseguró la deportista.

La arquera también mencionó que ni Iberia ni Avianca se han hecho responsables por el robo. “Iberia no se quiere responsabilizar. Avianca me responde que no pueden hacer nada y que los objetos de valor siempre tienen que ir con la persona, pero ellos me obligaron a echar el equipaje de mano por bodega. La verdad estoy muy triste y es preocupante porque es un equipo costoso”, expresó.

Después de varios días intentando llegar a Colombia luego de un retraso de más de 12 horas en mi primer vuelo desde Paris , llegue a Colombia con la sorpresa de que me ROBARON mi Scope . @Iberia @Iberia_en @Avianca @AviancaEscucha pic.twitter.com/Vhfb6DJFeK — Sara Lopez (Taylor’s Version ) ❤️ (@SaraLopez150) August 23, 2023

“Cuando llegue anoche me encuentro con mi maleta sin candado, todo abierto por dentro, se nota que registraron cada rincón de mi maleta, y mi Scope no estaba”, afirmó.

“Ningún canal de atención me da la opción de reportar el robo, ya que tengo un proceso de reclamación precio por la demora de mi otra maleta que aún no llega”, sentenció.

¿Cómo fue la participación de la deportista en París?

Sara López fue una de las destacadas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se celebró hace algunos días en París. La colombiana llegó hasta la semifinal, donde se enfrentó a la danesa Tanja Gellenthien, quien la venció por 148-145 y tuvo que luchar por la medalla de bronce.

En su batalla por el bronce, López protagonizó una buena actuación bajo presión, pero fue superada por la arquera india Jyothi Surekha Vennam.

En la final, la medallista de oro fue la britanica Ella Gibson, quien venció a Gellenthien y se aseguró su primer triunfo en la temporada de la Copa del Mundo.

Sufrí un ROBO en mi viaje de Paris-Pereira . Una de mis maletas fue abierta a pesar de tener candado y me robaron parte de mi equipo deportivo avaluado en 2500USD . Esta es la “solución” que me da @Avianca pic.twitter.com/exo7NtBVVs — Sara Lopez (Taylor’s Version ) ❤️ (@SaraLopez150) August 23, 2023

