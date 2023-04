Sara López, leyenda del tiro con arco, celebró sus cinco récords Guinness

Sara López viene de ser la deportista del año en 2022. Foto: LEONARDO SANCHEZ - LEONARDO SANCHEZ

Sara López festejó este sábado los cinco récords Guinness que consiguió en 2022 y que, además de sus múltiples campeonatos mundiales, la confirmaron como una absoluta leyenda del tiro con arco a nivel mundial.

Mire: ¡Grandes!: Colombia clasificó al repechaje del Grupo Mundial de la Billie Jean Cup

La pereirana, que el año pasado tuvo grandes números, agradeció en la mañana de este sábado, a través de sus redes sociales, los logros conseguidos después de recibir los certificados de sus marcas.

“En esta foto me veo cansada y sudorosa, pero no podía dejar pasar este momento tan emocionante, había llegado de entrenar y me estaba esperando una caja sorpresa en mi casa. Recibí mis 5 certificados de Guinness World Récords y estoy muy feliz de poder tenerlos ya conmigo”, aseguró López en Instagram.

“Si hace 10 años me hubiesen dicho que a mis 27 años (ya casi 28) tendría más de 100 títulos internacionales, 12 récords mundiales y cinco récords Guinness, les diría que me están mintiendo. Esto definitivamente sobrepasa cualquier meta o sueño que me haya planteado cuando inicie en el tiro con arco”, agrego la risaraldense.

Más: Rigoberto Urán sería uno de los líderes del EF para el Giro de Italia 2023

Hay que recordar que las marcas de López corresponden a acumulados de toda su carrera, en la que, en los últimos años, ha sido una de las deportistas más destacadas del mundo en su disciplina.

Para empezar, la colombiana tiene, con seis (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2021), el mayor número de victorias en la copa del mundo de tiro con arco femenino. Registro que también le da el récord en la copa del mundo, entre hombres y mujeres.

Le puede interesar: Así presentó Flamengo a Jorge Sampaoli como su nuevo entrenador

López además tiene el mayor número de puntos conseguidos en una ronda de tiro con arco com,puesto femenino: 1440, conseguidos en los Juegos Nacionales “Carlos Lleras Restrepo” el 10 de noviembre de 2015 en Ibagué, Colombia.

Y, por otro lado, la colombiana “tiene el mayor número de puntos conseguidos en una ronda de tiro con arco compuesto de 50 metros y 36 flechas al aire libre (femenino). La mayor puntuación obtenida en 50 metros 36 flechas de tiro con arco compuesto al aire libre (femenino) es de 356 sobre 360, lograda por Sara López en los Juegos Nacionales “Carlos Lleras Restrepo” el 10 de noviembre de 2015 en Ibagué, Colombia”, explica la organización de los récord Guinness.

Marca a la que se agrega otra, la mayor cantidad de puntos anotados en un partido compuesto de 15 flechas por una arquera, para completar los cinco récords.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador