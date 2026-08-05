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Sara Vargas: las brazadas de una campeona sin pausas

Con apenas 19 años, la paratleta ya compitió en dos Juegos Paralímpicos, es campeona del mundo y vivió el peso de unas expectativas que casi la alejan de la natación.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
05 de agosto de 2026 - 10:37 p. m.
Con apenas 19 años, la paratleta ya compitió en dos Juegos Paralímpicos, fue campeona del mundo y vivió el peso de unas expectativas que casi la alejan de la natación.
Con apenas 19 años, la paratleta ya compitió en dos Juegos Paralímpicos, fue campeona del mundo y vivió el peso de unas expectativas que casi la alejan de la natación.
Foto: IDRD

Sara Vargas habla rápido, con la misma velocidad con la que nada. Puede pasar de explicar la presión de unos Juegos Paralímpicos a contar que estudia mandarín, escribe un blog, toca cinco instrumentos musicales y dedica parte de su tiempo libre a la astrología. Todo en segundos. Tiene apenas 19 años, pero carga una historia que parece la de una deportista con dos décadas de carrera. Vive sola, ya disputó dos justas paralímpicas, fue campeona del mundo, dominó los Juegos Parasuramericanos de Valledupar y hoy vuelve a construir el camino hacia...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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