Sara Vargas: las brazadas de una campeona sin pausas

Con apenas 19 años, la paratleta ya compitió en dos Juegos Paralímpicos, fue campeona del mundo y vivió el peso de unas expectativas que casi la alejan de la natación. Foto: IDRD

Sara Vargas habla rápido, con la misma velocidad con la que nada. Puede pasar de explicar la presión de unos Juegos Paralímpicos a contar que estudia mandarín, escribe un blog, toca cinco instrumentos musicales y dedica parte de su tiempo libre a la astrología. Todo en segundos. Tiene apenas 19 años, pero carga una historia que parece la de una deportista con dos décadas de carrera. Vive sola, ya disputó dos justas paralímpicas, fue campeona del mundo, dominó los Juegos Parasuramericanos de Valledupar y hoy vuelve a construir el camino hacia...