Se cumplen 50 años de la primera medalla olímpica de Colombia

El 31 de agosto de 1972 comenzó el campeonato de tiro en la modalidad del jabalí en los Juegos Olímpicos de Múnich. Helmut Bellingrodt y su hermano Hans Peter estaban inscritos en la prueba. Al final del primer día de competencias, Helmut era el segundo mejor en las clasificaciones.

Al día siguiente, el 1 de septiembre, Bellingrodt registró un total 565 puntos (286 en tiros lentos y 279 en los rápidos), siendo superado únicamente por el soviético Yakiv Zheleznyak, que consiguió un nuevo récord mundial al obtener 569. El podio de la competencia lo completó el británico John Kynoch.

“Esto es grandioso no solo para Colombia sino para toda Latinoamérica. Esta medalla, en particular, va para mi padre (Ernesto) quien ha sido mi inspiración toda la vida, además, él fue quien me inculcó el amor por este deporte. De verdad, parece que se me saliera el corazón, cuando veo ascender la bandera de mi país”, comentó el barranquillero tras conseguir la presea.

“Para muchos fue una sorpresa, pero dentro de la familia del tiro en el país se advertía algo, ya que al ser este un deporte de marca es fácil de predecir”, recordó años después Bellingrodt.

El barranquillero repitió podio olímpico en las justas que se celebraron en Los Ángeles en 1984. Allí también obtuvo la medalla de plata con 584 puntos. El campeón ese año fue el chino Li Yuwei, que finalizó primero con un registro de 587.

Así las cosas, Bellingrodt se convirtió en el primer colombiano que ganó dos medallas olímpicas.

