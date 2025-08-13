🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
13 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Sebastián Montoya: “La presión más grande es la que yo pongo en mí mismo”
El joven piloto colombiano está forjando su camino hacia la élite. Actualmente, compite en la Fórmula 2 de la FIA, la antesala a la Fórmula 1, donde su talento y velocidad están en constante desarrollo, buscando no solo seguir con el legado de su familia, sino también dejar su propia huella en el deporte motor.
