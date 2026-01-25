Sebastián Muñoz y el largo camino de los golfistas colombianos

Sebastián Muñoz of Torque GC hits his shot from the 13th tee during the pro-am before the start of LIV Golf Andalucía at Real Club Valderrama on Thursday, July 10, 2025 in San Roque, Spain. (Photo by Mateo Villalba/LIV Golf) Foto: AP - Mateo Villalba/LIV Golf

El golf se ha ido ganando un espacio en la agenda deportiva colombiana a partir de los éxitos de un puñado de nombres propios que, a pulso, han sacado la cara por un sueño. Con una estructura que se ha fortalecido con los años, el proyecto ha logrado consolidarse en un país donde este deporte no cuenta con una fanaticada masiva ni tradición popular.

En la élite, el 2025 dejó señales de crecimiento. Marcelo Rozo se sumó a Nicolás Echavarría en el PGA Tour, la gira más prestigiosa a nivel mundial. Camilo Villegas, referente histórico, sigue...