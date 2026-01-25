Logo El Espectador
Sebastián Muñoz y el largo camino de los golfistas colombianos

El golfista bogotano viene de registrar la mejor temporada de su carrera en el LIV Golf. Fue campeón en Indianápolis y quedó cuarto en la tabla general.

Daniel Bello
25 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Sebastián Muñoz of Torque GC hits his shot from the 13th tee during the pro-am before the start of LIV Golf Andalucía at Real Club Valderrama on Thursday, July 10, 2025 in San Roque, Spain. (Photo by Mateo Villalba/LIV Golf)
Sebastián Muñoz of Torque GC hits his shot from the 13th tee during the pro-am before the start of LIV Golf Andalucía at Real Club Valderrama on Thursday, July 10, 2025 in San Roque, Spain. (Photo by Mateo Villalba/LIV Golf)
Foto: AP - Mateo Villalba/LIV Golf

El golf se ha ido ganando un espacio en la agenda deportiva colombiana a partir de los éxitos de un puñado de nombres propios que, a pulso, han sacado la cara por un sueño. Con una estructura que se ha fortalecido con los años, el proyecto ha logrado consolidarse en un país donde este deporte no cuenta con una fanaticada masiva ni tradición popular.

En la élite, el 2025 dejó señales de crecimiento. Marcelo Rozo se sumó a Nicolás Echavarría en el PGA Tour, la gira más prestigiosa a nivel mundial. Camilo Villegas, referente histórico, sigue...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

