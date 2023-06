Selecciones de Colombia de Rugby 7 buscarán cupo a los Olímpicos este fin de semana

Selección femenina de rugby de Colombia. Foto: IG: Colombia Rugby (colombia_rugby)

Las selecciones de rugby 7 de Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay pugnarán por una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024, para los que ya tiene asegurado su puesto Argentina. Los combinados femeninos y masculinos de Colombia también dirán presente en este certamen.

Los torneos de ambas ramas se llevarán a cabo entre sábado y domingo en el estadio Charrúa de Montevideo. Con Argentina ya clasificado por haber sido segundo en el circuito mundial, las otras seis selecciones masculinas serán las que lucharán por un lugar en París.

Lo harán en un torneo en el que se enfrentarán todos contra todos y que finalizará con un duelo entre los dos mejores para definir quién va a los Juegos Olímpicos y quién irá al repechaje global a buscar su revancha.

Los encuentros entre estos equipos comenzarán el sábado a las 08:00 a.m. (hora colombiana) y la final será a las 4:08 a.m. del domingo. En la rama femenina competirán las siete selecciones y en este caso no se disputará una final.

Los equipos femeninos también se enfrentarán todos contra todos y sellará su boleto a los Juegos Olímpicos el que finalice en la primera posición. Los encuentros entre los equipos femeninos comenzarán a las 7:00 a.m. del sábado y finalizarán a las 3:40 p.m. del domingo.

El Rugby 7 llegó a las Olimpiadas en Río de Janeiro 2016. En esa edición Colombia dijo presente en la rama femenina y compartió grupo con Nueva Zelanda, Fiyi y Estados Unidos. Hasta el momento es la única participación de un equipo de nuestras tierras en unas justas.

