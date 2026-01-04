Logo El Espectador
Setenta años y un desierto por delante: la historia de Javier Vélez en el Rally Dakar 2026

Javier “Jota” Vélez afronta su sexto Rally Dakar en la categoría Classic, apostando a la experiencia y la regularidad en la carrera más exigente del automovilismo mundial.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
04 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Foto: Javier Vélez

En el Rally Dakar cada kilómetro se gana con esfuerzo, los errores se pagan caro y todas las jornadas exigen algo distinto, tanto del cuerpo como de la mente. Javier “Jota” Vélez lo sabe mejor que nadie. A sus 70 años, el piloto antioqueño afronta nuevamente la prueba más exigente del automovilismo mundial, en lo que ya es su sexta participación.

Vélez llegó al Dakar tras décadas vinculado al mundo de los motores. Desde joven estuvo ligado a la motocicleta: primero en el trial, cuando en Colombia casi nadie practicaba esa...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

