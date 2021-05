Siguen los problemas en la Federación Colombiana de Pesas: Pinilla rompió el silencio

El exentrenador de la selección, quien fue despedido, publicó un comunicado en el que dio a conocer su versión. Un problema más que se suma al del supuesto dopaje de varios deportistas. Así está la situación.

Luego de su repentino despido de su cargo como entrenador de la selección colombiana de pesas, Oswaldo Pinilla, a través de un comunicado, rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Siguen los problemas en la Federación Colombiana de Pesas.

“Esto que hoy pongo de manifiesto a los medios de comunicación, lo hago como una introducción al hecho por el cual he emitido este comunicado que se relaciona directamente con las desafortunadas y recientes manifestaciones injuriosas realizadas por el Sr. William Peña Rodríguez, Presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas en contra de mi persona, en la que siento se lesiona mi honra, buen nombre y de igual forma se afecta mi larga carrera como entrenador”, aseguró el entrenador.

Y aclaró que los rumores de que fue apartado de su cargo por indisciplina no son ciertos. “En los 36 años de una carrera que he edificado a pulso, nunca he estado inmiscuido en hechos de indisciplina, ni mucho menos hago parte de estrategia alguna o que tenga que ver con la alteración del balance competitivo de los Atletas de elite que he tenido la fortuna de formar y entrenar. Por lo tanto, no voy a permitir de ninguna manera que se enlode mi nombre y mis méritos, con señalamientos injuriosos, de los cuales se deberán pronunciar las autoridades correspondientes, dado que voy a ejercer mis derechos constitucionales, legales, reglamentarios y disciplinarios, en contra de quien considero hoy está buscando lavarse las manos o como decían nuestros ancestros, romper la cuerda por el lado más débil, dado que es conocido que no soy hombre de medios y he optado en mi vida por la calma y el bajo perfil”, concluyó.

Cuando este diario le preguntó a William Peña, presidente de Fedepesas por la salida de Peña, el dirigente no contestó.

Un escándalo que se suma al que vive el país con sus pesistas, pues la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio en esta disciplina está en entredicho por el supuesto dopaje de algunos deportistas.

Hace un par de meses, Yenny Sinisterra, Ana Iris Segura y Juan Felipe Solís, quienes tuvieron un analítico adverso por boldenona, fueron sancionados por cuatro años. Se unieron a Yeison López y Mauricio Caicedo.

