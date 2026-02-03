Simón Gómez, el colombiano que aprendió a leer el viento

El santandereano Simón Gómez, referente colombiano en la vela.
Foto: Comité Olímpico Colombiano
Saber leer el viento es una virtud que toma años desarrollar y si se le suma el aprender a usarla a favor de uno, el reto es mayor. El navegante colombiano Simón Gómez aprendió a interpretar lo que ocurre en ese punto en el que el cielo y el agua se juntan. El culmen de ese entendimiento se dio el pasado mes de diciembre, cuando se coronó campeón mundial de Sunfish en Salinas, Ecuador.
“Yo ahorita tengo 24; desde los 16 años comencé en esta categoría, a incorporarme y desde los inicios los mundiales eran la meta más grande, porque son el...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación