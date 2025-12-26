Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sin garantías, pero con resultados: el deporte colombiano dio la cara en 2025

En un año marcado por la incertidumbre presupuestal y las protestas en defensa del Ministerio del Deporte, los atletas colombianos respondieron con medallas, récords y clasificaciones clave.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
27 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
En un año marcado por la incertidumbre presupuestal y las protestas en defensa del Ministerio del Deporte, los atletas colombianos respondieron con medallas, récords y clasificaciones clave.
En un año marcado por la incertidumbre presupuestal y las protestas en defensa del Ministerio del Deporte, los atletas colombianos respondieron con medallas, récords y clasificaciones clave.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A pesar de que las amenazas al presupuesto, por la delicada realidad económica y fiscal que vive el país, marcaron la agenda del deporte en 2025, los atletas colombianos volvieron a sacar la cara. Este año el riesgo de un bajón en los recursos del Ministerio del Deporte fue tan grave, que

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Jeison López

Natalia Linares

Gabriela Rueda

Deporte Colombiano 2025

Presupuesto Deportes Colombia

Min Deportes

Gobierno Deportes

Contenido Premium

PremiumEE

Egan Bernal

Deporte colombiano 2025

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.