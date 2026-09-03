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Sin morderse la lengua: el lenguaje de la boccia

En entrevista con El Espectador, integrantes de la selección colombiana de boccia hablaron sobre el presente y el futuro de este deporte paralímpico, sus experiencias en las competencias internacionales y el crecimiento que ha tenido Colombia en los últimos años.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
03 de septiembre de 2026 - 10:00 p. m.
Laura García, jugadora de boccia.
Laura García, jugadora de boccia.
Foto: Antonia Villalba Reyes

La lengua se mueve hacia arriba. Es la señal para subir la rampa. Laura García mira la distancia y la estudia durante unos segundos. Después, ese órgano que tiene 16 músculos se mueve hacia la derecha, como si un hilo lo jalara en esa dirección. Los movimientos son fuertes, bruscos. Frente a ella —y dándole la espalda a la cancha— está su entrenadora, quien también es su madre: Ana Cecilia Aponte. En cuestión de segundos, porque el tiempo para ejecutar la jugada se agota, coge un esférico de cuero rojo y a su vez toma la...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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