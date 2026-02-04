Logo El Espectador
Super Bowl LX: todo lo que debe saber del Patriots vs Seahawks en la NFL

El Super Bowl LX tendrá una cuota importante colombiana con Christian González como pieza clave de la defensa de New England.

Juan Carlos Becerra
04 de febrero de 2026 - 06:40 p. m.
Foto: Agencia EFE

El Super Bowl LX paraliza Estados Unidos y cada día comienza a generar más atracción en el resto del mundo. Este domingo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán por el campeonato de la NFL, una rivalidad que tiene recuerdos importantes en este siglo.

Será la edición número 60, una cifra simbólica para la NFL, y el pitazo inicial está programado para las 6:30 p. m. de Colombia con la transmisión de ESPN Latinoamérica a través de Disney+ y...

Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

