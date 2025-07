Swiatek vs. Anisimova: hora y dónde ver la final femenina de Wimbledon 2025

Wimbledon femenino vuelve a mostrar su carácter imprevisible: esta edición consagrará a la novena campeona diferente en nueve años. Foto: Agencias EFE – AFP

El tenis femenino se ha convertido en una competición abierta y disputada, como lo demuestra la final inesperada de Wimbledon, que disputarán el sábado la polaca Iga Swiatek y la estadounidense de origen ruso Amanda Anisimova.

Si la competición masculina ha visto dominar las últimas décadas a Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, y ahora a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en el femenino la presente edición de Wimbledon verá coronar a la novena campeona diferente en nueve ediciones del torneo.

Desde que la estadounidense Serena Williams se impusiese por séptima y última vez en Wimbledon en 2016, el torneo londinense ha cambiado de vencedora cada año.

La polaca Iga Swiatek, de 24 años, que ahora es cuarta del mundo, y que nunca había alcanzado las semifinales en Wimbledon, partirá como favorita para conquistar su sexto Grand Slam, tras haber ganado cuatro veces Roland Garros y una el US Open,

En el camino quedó la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, pero que nunca ha llegado a la final de Wimbledon, que fue derrotada en semifinales por la sorprendente Anisimova, duodécima del ranking.

Anisimova, de 23 años, disputaba su primera semifinal en Wimbledon y la segunda en un Grand Slam, seis años después de haber llegado a esa ronda en Roland Garros.

La estadounidense, que recurre a la pintura como esparcimiento y refugio, regresó al circuito en enero de 2024 después de una pausa de más de medio año para recuperarse mentalmente.

“Cualquiera que pase por dificultades y vuelva a un mejor nivel se merece mucho respeto. Sin duda, Amanda es una de esas jugadoras que siguió adelante en situaciones difíciles. Siempre le he deseado lo mejor. Nos conocemos desde las categorías juveniles”, afirmó Swiatek sobre su rival en la final.

Crisis mental de Anisimova

Anisimova piensa que haber vuelto tras aquella pausa y llegar a la final de Wimbledon manda un mensaje positivo y de esperanza a los que pasan situaciones difíciles.

“Es un mensaje realmente especial el que he podido lanzar. Cuando tomé mi pausa, mucha gente me dijo que nunca volvería a llegar a la cima si me alejaba tanto tiempo del juego. Eso fue un poco difícil de asimilar porque yo quería regresar y todavía lograr mucho. Y ganar un Grand Slam algún día”, afirmó la estadounidense.

Anisimova, hija de moscovitas emigrados a Estados Unidos, podría convertirse el sábado en la tercera jugadora de su país en levantar el trofeo en un ‘grande’ este año, después de los éxitos en esta temporada de Madison Keys en Australia y de Coco Gauff en Roland Garros.

Después de Wimbledon tiene seguro escalar al ‘Top 10’ del ranking y en su palmarés cuenta con tres títulos, de los cuales el más prestigioso es el WTA 1000 de Doha del pasado febrero.

En el Top 10 de la WTA, solo Swiatek, cuarta del mundo, ha logrado sobrevivir a la criba de Wimbledon.

En los octavos de final, solo cuatro del Top 10 estaban presentes: Swiatek, finalista, Sabalenka (N.1) que cayó en semifinales, la rusa Mirra Andreeva (N.7) y la estadounidense Emma Navarro (N.10), que perdieron respectivamente en cuartos y en octavos.

Aunque Swiatek parte como clara favorita, la pintora Anisimova puede dar una última sorprendente pincelada en Londres.

Hora y dónde ver la final de Wimbledon Femenina 2025

Fecha: 12 de julio de 2025

Hora: 10:00 a.m. hora en Colombia

Estadio: Cancha central

Transmisión: ESPN y Disney+

