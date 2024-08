¡Las proyecciones se quedaron cortas!

Aaron Judge, la estrella de los Yankees de Nueva York. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Antes de que se corriera el telón para inaugurar la temporada de las Grandes Ligas de este 2024, varios nombres surgieron entre los expertos y críticos para ser escogidos como los ‘’canoñeros’' de la campaña, unos favoritos, otros no tanto, pero a la hora de la verdad, hay algunos que no figuraron para nada.

Decir que Aaron Judge, el capitán de los Yanquis de Nueva York y en la Liga Americana, sería uno de los favorecidos por la crítica, no era nada imprevisible. Pero desechar al dominicano, Marcel Ozuna, de los Bravos de Atlanta, en la Liga Nacional, pues no nos ha hecho quedar bien a los analistas de esta clase de pronósticos. Claro, fue el zurdo, Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, el hombre de los cuadrangulares en el Viejo Circuito la pasada temporada.

Una campaña de béisbol de Grandes Ligas es tan exigente como muy pocos otros deportes profesionales que se practican en este mundo moderno, partiendo de la base de que se juegan 162 partidos en 180 días del calendario regular; que se viaja entre cada 10 y 12 días de una ciudad a otra; que hay una variante horaria de hasta tres horas, cuando se va del Este al Oeste o viceversa; que se empieza cuando el frío en Estados Unidos no se ha ido del todo, llega al apogeo en un verano asfixiante y demoledor, y se concluye cuando otra vez el frío empieza a hacer de las suyas.

Por eso, y por muchas otras cosas más, el béisbol no tiene como ajustarse a los pronósticos, porque ningún juego se parece a otro. Entre los 2.430 desafíos del calendario, cuántas cosas no se presentan, cuántas lesiones no sufrirán los peloteros, cuantos inconvenientes habrán que superar para cumplir con los juegos del Béisbol Organizado.

Pero bueno, el béisbol es otra cosa.

En la Liga Americana

Los expertos incluyeron seis nombres para estar en la lista de los mejores ‘’vuelacercas’' de la campaña de este año, partiendo de la base, y eso se presume, de que los seleccionados estarían con salud y dentro de los parámetros de la regularidad en cuanto a su rendimiento.

La tabla la encabezaron con el formidable e indiscutido ‘’cañonero’' de este siglo en la Liga Americana, Aaron Judge, de los Yanquis, a quien le atribuyeron la opción de poder volarse la cerca en 46 oportunidades. Esa cifra ya la rebasó. Va en 51 tablazos de circuito completo, y ahora se estima que podría llegar a los 64 ‘’bambinazos’ en la campaña, si no se lesiona o vuelve a caer en un ‘bache’ ofensivo, como ya ocurrió este año, tan normal como tomarse un vaso con agua.

En la segunda casilla colocaron al cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, con 39 cuadrangulares; y en la tercera, al dominicano, Juan Soto, también de los Yanquis, con 38 jonrones.

Álvarez está rezagado, apenas contabiliza 25 pelotas por fuera de los diamantes; pero en cambio, Soto tiene en la mira 45 estacazos de vuelta completa, para este año. Está ahora mismo, en 37 cuadrangulares.

Pero el venezolano, Anthony Santander, de los Orioles de Baltimore, quien no aparecía en el grupo de los favoritos, está adueñado de la segunda posición en la Liga Americana, con 38 ‘’bambinazos’', y después aparece Soto.

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, y Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, ocupan la cuarta casilla igualados con 33 jonrones cada uno, puesto que estaba destinado a Mike Trout, el jardinero central de los Angelinos de California, quien no está en nada de lo competitivo, dadas sus lesiones.

Observen este nombre. No estaba en la tabla de nadie. Brent Rooker, de los Atléticos de Oakland, está desplazando a los favoritos para esas dos últimas casillas entre los seis primeros, como lo son los dominicanos Rafael Devers, de los Medias Rojas de Boston, que hasta la fecha tiene 28, y Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, con 27.

Corey Seager, de los Vigilantes de Texas, con 29 estacazos, y el canadiense Josh Naylor, de los Guardianes de Cleveland, con 28 jonrones, igualados con Devers, pero por encima de Guerrero, acompañado por Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle.

Cerrando la tabla de los jonroneros en la Liga Americana, está el formidable Bobby Witt Jr., la nueva bujía de los Reales de Kansas City, quien ya suma 26 estacazos fuera de los campos de juego. No aparecía en ninguna tabla de las proyecciones que se hicieron para esta temporada como un ‘vuelacercas’ consistente.

En la Liga Nacional

Veamos ahora lo que se mostraba en la tabla de proyecciones para ser los mejores jonroneros de la Liga Nacional. La primera posición fue ocupada por Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, y Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, ambos con 42 tablazos; y en los actuales momentos, ninguno de los dos está en esa casilla.

El primer lugar lo ocupa el astro japonés, Shohei Ohtani, el hombre que está maravillando al mundo del béisbol, y quien mantiene a los seguidores de los Dodgers de Los Ángeles, en el ‘’curubito’' del entusiasmo y la alegría, cada vez que consume un turno al bate.

Es que Ohtani está dejando marca tras marca, en cada visita al pentágono. Y si se mantiene su ritmo, su impronta en las Grandes Ligas será una de las más espectaculares de todos los tiempos.

El cierre de jornada de este domingo 25 de agosto, Shohei suma 41 tablazos de circuito completo y 40 bases estafadas, para llegar a la élite de otros cinco jugadores que han alcanzado en una campaña, 40 jonrones o más y 40 o más bases robadas.

El dominicano, Marcel Ozuna, de los Bravos de Atlanta y bateador designado, como lo es Ohtani, tampoco figuraba en la lista de posibles grandes ‘’cañoneros’', pero está en la segunda casilla, con 37 cuadrangulares.

El también dominicano, Ketel Marte, el segunda base de los Cascabeles de Arizona, con una estupenda campaña, está en el tercer peldaño, sumando 30 estacazos; mientras que la cuarta la ocupa, ahora sí, Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, como bateador designado y guarda-bosques, con 28 ‘’bambinazos’', en lo que va del año beisbolero.

Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, está ligeramente por debajo de las expectativas, acumulando hasta ahora 27 ‘’vuelacercas’', la misma cifra que tienen el boricua Francisco Lindor, de los propios Mets, y el dominicano Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que Bryce Harper, de los Filis, quien tampoco estaba incluido en la lista con proyecciones entre los mejores jonroneros, compila 26 tablazos de vuelta completa.

Cerremos este grupo de ‘’vuelacercas’' de la Liga Nacional con el nombre de Jake Burger, de los Marlins de Miami, quien jamás apareció en ninguna lista de posibles candidatos entre los mejores en este departamento, sumando 25 ‘’bambinazos’'.

En las referencias del comienzo de año, aparecía el venezolano y jardinero, Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, con una proyección de 38 cuadrangulares, y por obvias razones — está por fuera de los diamantes hace rato y no volverá este año por su lesión — no se le puede tener en cuenta.

Y finalmente, en el cupo de los poderosos con el bate, se incluyó al dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, con estimativos que indicaban para él una posibilidad de 37 estacazos, pero hasta el cierre de este domingo 25 de agosto, apenas llega a 14 jonrones.

La marca de Ohtani

El japonés Ohtani es un astro por donde se le mire, sin que por el momento analicemos todo lo que puede hacer en materia de marcas, cuando vuelva al montículo.

Con sus 40 cuadrangulares y sus 40 bases estafadas en esta campaña, Shohei ingresa a una selectiva lista de apenas 6 peloteros que han podido establecer esos guarismos. Pero los aventaja a todos, porque lo hizo en menos partidos jugados.

El controvertido Barry Bonds alcanzó la marca en 1996, pero en 148 partidos jugados; el dominicano-americano, Alex Rodríguez la logró en 1998, pero en 153 juegos; el venezolano Ronald Acuña Jr., la consiguió en el 2023 con 152 partidos; el cubano José Canseco en 1988, con 151 juegos; y el dominicano Alfonso Soriano, en el 2006, con 147 encuentros jugados.

El japonés lo acaba de lograr con apenas 126 partidos en la presente campaña. Por eso su registro es tan valioso.

Y puede establecer una marca envidiable, si mantiene el ritmo de juego que tiene hasta la fecha, de 50 tablazos de circuito completo y 50 bases estafadas, en una campaña. No es fácil, pero tampoco imposible.

