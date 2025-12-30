Logo El Espectador
Tiger Woods celebra 50 años de una vida marcada por gestas épicas y duras caídas

El golfista estadounidense transformó su deporte. Duró poco como promesa pues se convirtió rápido en leyenda con grandes actuaciones. Aún así, los escándalos afectaron su imagen y por poco le cuestan la vida.

Daniel Bello
Daniel Bello
30 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Tiger Woods, referente histórico del golf.
Foto: EFE - ROBERT PERRY

Tiger Woods, quizás el mejor jugador en la historia del golf, celebra este martes 50 años de una vida marcada por triunfos monumentales y caídas estrepitosas. El estadounidense ha tocado la cima más alta, pero también ha sido responsable de problemas extradeportivos que afectaron su legado.

Woods no solo dominó el golf, lo transformó. El nacido en Cypress, California, atrajo nuevas audiencias globales, renovó el perfil comercial de este deporte y desafió barreras raciales como un atleta negro en una disciplina históricamente asociada a élites...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

