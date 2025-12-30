Tiger Woods celebra 50 años de una vida marcada por gestas épicas y duras caídas

Tiger Woods, referente histórico del golf. Foto: EFE - ROBERT PERRY

Tiger Woods, quizás el mejor jugador en la historia del golf, celebra este martes 50 años de una vida marcada por triunfos monumentales y caídas estrepitosas. El estadounidense ha tocado la cima más alta, pero también ha sido responsable de problemas extradeportivos que afectaron su legado.

Woods no solo dominó el golf, lo transformó. El nacido en Cypress, California, atrajo nuevas audiencias globales, renovó el perfil comercial de este deporte y desafió barreras raciales como un atleta negro en una disciplina históricamente asociada a élites...