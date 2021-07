Todo aclarado entre Fedepesas y Mindeporte

William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, había dicho en W Radio el pasado domingo que “en el caso de Luis Javier Mosquera para la clasificación a los Juegos Olímpicos no nos apoyo el Ministerio del Deporte, nos tocó como Federación hacer gestiones por todo el país, hasta que la Gobernación del Valle nos dio la mano y nos permitió hacer un evento en Cali, con el que el deportista consiguió su clasificación”.

Sus declaraciones dejaron varias preguntas, principalmente porque Mosquera, que ganó la medalla de plata en Tokio al levantar 331 kilogramos, aseguró que estaba “agradecido con el Ministerio, con el Comité Olímpico Colombiano, con la Gobernación del Valle, con Jumbo, con mi esposa”, comentario que iba en contravía de lo dicho inicialmente por el directivo.

Las dudas se asociaron a la polémica alrededor de los casos de dopaje que se presentaron hace año y medio con deportistas de esa federación y que derivó no solo en la incertidumbre de poder participar en Tokio, en una de las disciplinas que le ha dado al país nueve medallas Olímpicas, sino en la transformación que tuvo el proceso de preparación y que incluyó cambios en la nómina que representaría a Colombia en estas justas.

Sin embargo, en una nueva entrevista de Peña, pero esta vez para Caracol Radio, el directivo aclaró que “cuando Mosquera ganó la medalla agradecí a InderValle, a la gobernadora, por el apoyo que nos dio para hacer el evento clasificatorio donde él logró su cupo a Tokio. Algunos medios dijeron que a nosotros no nos apoyó el Ministerio y el Comité Olímpico, eso no es cierto. Nosotros tenemos un apoyo permanente del Mindeporte y del COC. Que ellos no nos hayan apoyado en el clasificatorio no quiere decir que no nos apoyan en el proceso”.

Tras los cuestionamientos al Ministerio del Deporte, la entidad publicó un comunicado em el que explicó que “Luis Javier ha pertenecido desde el año 2017 al programa Deportista Apoyado de Coldeportes, hoy programa Atleta Excelencia, del Ministerio del Deporte, y en la actualidad se encuentra clasificado en la categoría Altius, recibiendo un apoyo económico mensual por parte de la entidad”.

Mindeporte informó también que “el levantamiento de pesas es uno de los deportes beneficiados de los apoyos económicos destinados al proceso deportivo no solo con la categoría mayores, sino con la de menores. Es así como esta Federación pasó de tener asignados $436’000.000 para el desarrollo del calendario único en el año 2019 a $1.037’000.000 para 2020, y $1.291’000.000 para el año 2021, un incremento significativo para el desarrollo de las actividades de organización y participación en eventos. Asimismo, el apoyo por parte del Ministerio para la contratación de entrenadores, entre 2019 y 2021, superó los $19.000’000.0000, recursos que también beneficiaron a Fedepesas”.