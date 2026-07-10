Todo lo que necesita saber sobre Colombia en el Mundial Femenino de Baloncesto Sub-17

La selección de Colombia jugará contra Chequia, Japón y Eslovenia en la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17 de Baloncesto de Chequia 2026. Foto: FCB

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Colombia está lista para afrontar un nuevo reto internacional con su participación en la Copa Mundial Femenina de Baloncesto Sub-17 de la FIBA Chequia 2026. El quinteto tricolor buscará medirse con algunas de las mejores selecciones del planeta en un torneo que servirá como vitrina para el talento nacional.

La delegación colombiana emprendió viaje el pasado miércoles rumbo a territorio checo con una nómina integrada por 12 jugadoras y seis integrantes del cuerpo técnico. El equipo nacional estará dirigido por el entrenador Ricardo Pinzón.

El róster de Colombia para este Mundial está conformado por Karen Bertel, Mariangel Serna, María Mar Superlano, Alisson Restrepo, María Elisa Millán, Elba Escorcia, María Méndez, Dayra Pedroza, Jocelyn Zúñiga, Hannah Flórez, Mariana Paz y Sara Murillo. Ellas serán las encargadas de representar al país en la máxima cita de la categoría

La selección colombiana integra el Grupo C junto con los combinados de Chequia, Japón y Eslovenia. Todos los compromisos correspondientes a esta primera fase del certamen se disputarán en la ciudad de Brno, donde el combinado nacional intentará dar la sorpresa frente a rivales de mayor tradición en el baloncesto femenino.

El seleccionado colombiano afronta un grupo de enorme exigencia y, en el papel, parte con menos poder ofensivo que sus rivales. En la FIBA Women’s AmeriCup Sub-16 de 2025 terminó en la cuarta posición, con un promedio de apenas 42,2 puntos por partido y un balance de cuatro derrotas en seis presentaciones.

Pese a ese panorama, la selección nacional llegará sin la presión de cargar con el favoritismo, una condición que podría convertirse en una ventaja. Además, Colombia no depende exclusivamente de una sola figura, sino que basa su funcionamiento en el trabajo colectivo, aspecto con el que espera competir y sorprender en territorio checo.

El debut de la tricolor será contra Japón este sábado 11 de julio. Posteriormente enfrentará a la selección anfitriona, Chequia, el lunes 13 de julio, y cerrará su participación en la fase de grupos el martes 14 de julio contra Eslovenia, con el objetivo de llegar en buena forma a la ronda eliminatoria.

El campeonato reúne a 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos. Todos los participantes avanzarán a los octavos de final, instancia en la que los cruces se definirán entre grupos de manera cruzada, con enfrentamientos como A1-B4, A2-B3, C1-D4 y C2-D3, entre otros.

Los aficionados podrán seguir todos los partidos en vivo y bajo demanda a través del sitio oficial del Mundial Femenino Sub-17 de la FIBA y, además, mediante el canal oficial de FIBA en YouTube, donde también estará disponible una lista de reproducción dedicada exclusivamente a este campeonato.

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