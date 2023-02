Tom Brady, leyenda de la NFL, anunció su retiro definitivo a los 45 años

Tom Brady jugó en la Liga Nacional de Fútbol durante 23 años. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

La estrella de la NFL Tom Brady, de 45 años, anunció este miércoles que se retira tras una larga y exitosa carrera en el football americano en la que consiguió ganar siete veces el Super Bowl, la última vez en 2021.

“Iré al grano de inmediato: Me retiro, para siempre”, dijo el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers en un vídeo publicado en sus cuentas de Twitter e Instagram.

“Sé que todo el proceso fue enorme la última vez. Esta vez, cuando me he levantado esta mañana, he pensado en pulsar el botón de grabar y contárselo a ustedes primero”, continuó.

“Los quiero a todos”, concluyó, al borde de las lágrimas, el que está considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

El exquarterback es el jugador que ha ganado más Super Bowls, siete: entre 2000 y 2019 consiguió seis con los New England Patriots y una con los Tampa Bay Buccaneers de 2020 a 2021.

Brady, que fue nombrado MVP de la Super Bowl cinco veces y MVP de la temporada regular tres, coleccionó récords durante su carrera, incluyendo pases de touchdown, yardas de pase y victorias en la temporada regular.

Fuera de los terrenos de juego, también era conocido por ser el marido de la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, de la que se divorció el pasado octubre tras 13 años de matrimonio.

