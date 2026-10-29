La noticia fue confirmada por la Agrupación Deportiva Sprint, club al que…

El atletismo español está de luto por la muerte de Julieta Gallego , una joven deportista de 24 años que perdió la vida en el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. La saltadora madrileña hacía parte de la Agrupación Deportiva Sprint y mantenía su vínculo con el atletismo en Alemania, país donde residía. Su fallecimiento ha generado mensajes de condolencia en la comunidad deportiva, que lamenta la pérdida de una atleta con una carrera todavía por construir.

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Tragedia en España: atleta de 24 años murió en el accidente ferroviario de Urda

La noticia fue confirmada por la Agrupación Deportiva Sprint, club al que pertenecía Gallego y que expresó su tristeza a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. «Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint», manifestó la institución, que también recordó que la deportista integraba su grupo de saltos.

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«Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)», agregó el club, que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros. «Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint», concluyó la entidad.

Julieta Gallego, una carrera entre España y Alemania

La joven había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre, apenas tres semanas antes del accidente. Antigua alumna del Colegio Alemán de Madrid, vivía en Alemania, donde continuaba con su actividad deportiva de manera amateur en el club LAC Berlin. Sin embargo, se encontraba pasando unos días en España cuando ocurrió la tragedia.

Su recorrido en el atletismo comenzó en Madrid y estuvo marcado principalmente por las pruebas de salto de longitud. Gallego participaba habitualmente en campeonatos nacionales por clubes y había conseguido resultados destacados durante su etapa en las categorías inferiores.

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Uno de sus registros más importantes llegó en febrero de 2023, cuando ocupó el cuarto lugar en el Campeonato de España sub-23 de pista cubierta, disputado en Antequera, con un salto de 5,90 metros. Dos años antes, en el Campeonato de Madrid sub-23, había conseguido una marca de 5,49 metros.

Aunque su especialidad era el salto de longitud, también había competido en pruebas de velocidad y vallas. Su trayectoria deportiva se extendió hasta Alemania, donde encontró un espacio para continuar practicando atletismo.

El homenaje del club a la joven deportista

Como muestra de reconocimiento a su memoria, el AD Sprint anunció que realizará un minuto de silencio este jueves en las pistas de atletismo de las escuelas de Paracuellos y Santa Ana. Los homenajes están previstos para las 18:00 y las 19:30, respectivamente.

«Desde el club queremos trasladar nuestro cariño y apoyo a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan difíciles. Siempre en nuestro recuerdo Julieta», expresó la institución.

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La muerte de Gallego se suma a las consecuencias del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que ha dejado al menos 69 víctimas mortales y numerosos heridos. Su fallecimiento ha provocado nuevas muestras de dolor en el deporte español, que despide a una atleta de 24 años cuya vida y proyección deportiva quedaron truncadas por la tragedia.

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