Tsitsipas cayó en cuartos de Montecarlo ante Fritz y Rune despidió a Medvedev

Stefanos Tsitsipas de Grecia reacciona durante su partido contra Taylor Fritz de EE. UU. durante su partido de cuartos de final en el torneo Monte-Carlo Rolex Masters en Roquebrune Cap Martin, Francia, 14 de abril 2023. Foto: EFE - SEBASTIEN NOGIER

El griego Stefanos Tsitsipas (3º ATP), ganador del Masters 1000 de Montecarlo en las dos últimas ediciones, fue eliminado en cuartos este viernes por el estadounidense Taylor Fritz (10º), 6-2 y 6-4 en una hora y diez minutos, mientras que Holger Rune (9º) batió a Daniil Medvedev (5º), 6-3 y 6-4.

Fritz, que puso fin a la racha de Tsitsipas de doce victorias consecutivas en la tierra batida monegasca —solo un set perdido—, jugará por un puesto en la final con el ruso Andrey Rublev (6º).

Más deportes: Luis Díaz: conozca la fecha y la hora de su regreso con Liverpool

👀 Rey destronado 👀



🇺🇸 @Taylor_Fritz97 irrumpe en arcilla tumbando por 6-2, 6-4 a Tsitsipas, campeón de las últimas dos ediciones del #RolexMonteCarloMasters.



⏰ Medirá a Rublev en semifinales. pic.twitter.com/ThObKb25gK — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 14, 2023

El griego había ganado los tres partidos precedentes entre ambos, en pista dura, pero este viernes Fritz sorprendió en una superficie, la tierra batida, en la que a priori no era favorito.

“Mi nivel fue muy alto, jugué muy bien, ganarle aquí me da mucha confianza”, señaló el estadounidense de 25 años, ganador de cinco títulos ATP, entre ellos el Masters 1000 de Indian Wells en 2022.

Fritz, que el año pasado fue eliminado en cuartos por el español Alejandro Davidovich, es el primer estadounidense en alcanzar las semifinales en el Principado desde Vince Spadea en 2003.

Le puede interesar: La crisis de continuidad de James Rodríguez

Tsitsipas no tuvo ninguna opción en el primer set y en el segundo fue recobrando sensaciones, pero llegó demasiado tarde ante un Fritz que va por el triunfo.

“Fue un día en el que no me salía nada. Mi servicio no funcionaba bien y ante un adversario como Taylor hay que sacar bien. Me di cuenta durante el partido y no fui capaz de encontrar el ritmo. Soy mejor que lo que mostré, no fue un buen día, pero es una buena lección”, señaló el griego de 25 años.

En el primer partido del día, Rublev puso fin a la trayectoria de la gran sorpresa del torneo, el alemán Jan-Lennard Struff (100º), 6-1 y 7-6 (7/5).

Tsitsipas, tras su victoria ayer, escribió en la cámara:



"La tierra en Estados Unidos es como un unicornio en una patineta".



Hoy, Fritz, estadounidense, escribió esto en la cámara tras ganar al griego.



Un poco de picante siempre viene fenomenal. Bravo, Taylor. pic.twitter.com/xhpFliRNwO — José Morón (@jmgmoron) April 14, 2023

Por la otra parte del cuadro, el danés Rune, de 19 años, mostró su versión más sólida para derrotar con gran autoridad al ruso Medvedev, ganador en Miami, pero ‘enemigo declarado’ de la tierra batida, que, sin embargo, había ofrecido un gran nivel hasta ahora en el Principado, eliminando el jueves a Alexander Zverev.

Lo invitamos a leer: ‘Supermán’ López, referente de Colombia en Campeonato Panamericano de Panamá

Rune jugará en semifinales con el vencedor del duelo italiano entre Jannik Sinner (8º) y Lorenzo Musetti (21º), que el jueves dio la gran sorpresa eliminando al número 1 mundial Novak Djokovic.

Resultados del Torneo de Montecarlo

Individual masculino - Cuartos:

Andrey Rublev (RUS/N.5) derrotó a Jan-Lennard Struff (GER) 6-1, 7-6 (7/5)

Taylor Fritz (USA/N.8) a Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) 6-2, 6-4

Holger Rune (DEN/N.6) derrotó a Daniil Medvedev (RUS/N.3) 6-3, 6-4

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador