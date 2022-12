Un año para bajar la raqueta

Jo-Wilfried Tsonga, Ashleigh Barty y Juan Martin Del Potro. Foto: ATP/WTA

Todas las cosas buenas siempre tienen un final. Entre todas las despedidas que existen, tal vez la más dolorosa es la deportiva. Este año más de una tenista de renombre decidió ponerle fin a su paso por las canchas. Por supuesto, pasaron desapercibidos, ya que las retiradas más significativas fueron las de dos de las más grandes figuras que ha dejado el deporte blanco: Serena Williams y Roger Federer.

La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, jugó su último partido en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, poniendo fin a una exitosa carrera de 27 años. Por otro lado, Federer se llevó 20 de los cuatro grandes en su bolsillo, dijo adiós en la Laver Cup en un juego de dobles junto a Rafael Nadal.

Algo que tomó al mundo por sorpresa fue el prematuro adiós de la australiana Ashleigh Barty. Está agotada física y emocionalmente, la en ese entonces primera del escalafón de la WTA, anunció su retiro tras sentir que lo había dejado todo en la cancha.

La noticia llegó pocas semanas después de que Barty obtuviera la victoria en el Abierto de Australia, haciendo historia como la primera mujer australiana en llevarse la copa en casa tras 44 años. La última en levantar el trofeo en Melbourne Park fue Evonne Goolagong, quien eventualmente se convirtió en la mentora de Barty.

Esta era la segunda vez que se alejaba del deporte, ya que en 2018 se había tomado un descanso del tenis. Pero a diferencia de esa primera partida, una decisión que tomó cuando era adolescente y que la llevó a tomarse casi dos años de descanso antes de hacer un regreso rotundo, esta llegaba en un momento muy diferente de su vida.

A los 25 años tomó la valiente decisión de dejar el tenis, pero no se va con las manos vacías. La australiana ganó tres Grand Slams: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto de Australia 2022. Además de 15 títulos de carrera, incluidas las Finales de la WTA en 2019 y dos Abiertos de Miami, y la medalla de bronce en dobles mixtos para Australia junto a John Peers en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jo-Wilfred Tsonga, el tenista francés más exitoso de su generación, eligió Roland Garros 2022 como el escenario ideal para dejar la raqueta a un lado marcando el final de una generación de sus compatriotas. Tsonga había estado plagado de lesiones en los últimos años e incluso se perdió casi toda la temporada 2020 por un problema en la espalda. Fue en el partido de primera ronda ante Casper Ruud donde puso fin a su carrera de 18 años.

Desafortunadamente, Tsonga compartió con jugadores como Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray y Novak Djokovic, lo cual no le permitió mostrar todo su potencial. Sin embargo, el francés hizo todo lo posible para brillar y lo más alto que llegó fue a la quinta posición del escalafón. Djokovic fue el encargado de negarle llevarse su única final de Grand Slam en el Abierto de Australia de 2008.

En total, El torito de LeMans ganó 18 títulos individuales: 14 de ellos en la categoría ATP 250 y dos de ellos en la categoría Masters 1000 más alta. Además, fue parte del equipo de Francia que se llevó la Copa Davis en 2017 ante Bélgica. Tonga también logró ser medallista olímpico y en Londres 2012 se llevó la presea de plata junto a Michael Llodra tras caer en el último partido ante Roger Federer y Stan Wawrinka.

Sudamérica también bajó una raqueta este año. En febrero, el argentino Juan Martín del Potro volvió a competir después de dos años y ocho meses por una lesión en su rodilla y, como era de esperarse, cayó ante Federico Delbonis, en la primera ronda del ATP250 de Buenos Aires.

El argentino de 34 años, que ganó el US Open de 2009, no pudo más con la lesión en su rótula y decidió que era momento para acabar con su calvario. Después de la gran ovación ante más de cinco mil argentinos, Del Potro ató su banda y dijo adiós al tenis. No fue el regreso soñado, pero sí una despedida o por lo menos una provisional.

Del Potro llegó a ser el número tres del mundo, la posición más alta de su carrera en 2018, casi una década después de convertirse en el primer hombre en vencer a Rafael Nadal y Federer en el mismo torneo en el US Open de 2009. Capturó el título con una épica victoria en cinco sets sobre Federer en un momento en que la estrella suiza estaba en la cima de su juego.

Pero una serie de lesiones en la muñeca y la rodilla hicieron que su carrera se estancara. Apenas unos meses después de ganar su único título de Grand Slam se sometió a una cirugía de muñeca. Luego, en 2014, se sometió a otra cirugía de muñeca, que lo dejó fuera de juego durante esencialmente dos años. Cuatro años después, sufrió la primera de dos fracturas de rótula en un lapso de ocho meses y finalmente se sometió a cuatro cirugías diferentes.

Pero las esperanzas no están del todo perdidas con La torre de Tandil y aún hay quienes tienen el deseo de volver a verlo con una raqueta en sus manos. Al fin y al cabo el Del Potro ha logrado llevarse dos medallas en los Juegos Olímpicos: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Además, fue uno de los principales protagonistas en la única Copa Davis de Argentina, obtenida en 2016.

Lo más probable es que en los próximos años vendrán más retiros de tenistas que marcaron el juego moderno: Rafael Nadal, Venus Williams, Andy Murray, Victoria Azarenka y eventualmente también lo hará Novak Djokovic. Sin embargo, cuando una generación se despide, una nueva aparece.

El futuro del tenis está en manos de un grupo más que talentoso. Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo con tan solo 19 años, es quien encabeza la lista de la ATP. El danés Holger Rune de 19 años, el italiano Lorenzo Musetti de 20 y el canadiense Felix Auger-Aliassime de 22 años, son tres de las mejores piezas de la nueva generación. A estos nombres se les pueden sumar Jannik Sinner, Denis Shapovalov y Alejando Davidovich.

A pesar de que en la rama femenina Swiatek es la gran protagonista, también hay otras jugadoras a las que no se les puede quitar la mirada. Una de ellas es a la finalista de Roland Garros Coco Gauff que este 2022 lo terminó como séptima en el escalafón de la WTA. También están Aryna Sabalenka, Bianca Andreescu y Emma Raducanu, ambas ganadoras del Abierto de Estados Unidos en 2019 y 2021, respectivamente. Así que no hay de que preocuparse porque todavía hay mucho tenis por disfrutar.

