Un día como hoy, hace 10 años, Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles

Kobe Bryant se despide de sus aficionados después del último partido profesional de su carrera, en abril de 2016. Foto: AP - Jae C. Hong

Hoy se cumplen 10 años del partido que marcó el inicio del ocaso deportivo de la estrella del basquetbol, Kobe Bryant. El 12 de abril de 2013, el jugador protagonizó una de las escenas más dolorosas y heroicas de este deporte a nivel mundial.

Hoy hace justo 10 años, Kobe Bryant se rompía el Tendón de Aquiles (la lesión que marcó el declive de su carrera)



Con el tendón roto, tuvo los huevos de tirar y encestar 2 tiros libres, que valdrían a los Lakers para clasificarse para los Play Offs



pic.twitter.com/tT98MDT9Oh — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 12, 2023

Bryan jugaba en los Angeles Lakers, que ese día se enfrentaba a los Golden State Warriors, de San Francisco. En un partido reñido, donde cada canasta valía oro, los Lakers caían por dos puntos a tan solo tres minutos del final.

Entonces apareció su estrella, ‘The Black Mamba’, encaró el aro, superó al defensor y saltó para anotar. Tras la caída mostró señales de dolor y se dirigió cojeando hasta la mitad de la cancha donde puso ambas manos en el piso para tratar de apaciguar el dolor.

A pesar de que con el rostro el jugador dejaba ver la gravedad de la lesión, salir de la cancha no parecía ser una opción. Con el tendón de Aquiles roto, una de las lesiones más complicadas para un deportista profesional, Kobe Bryant logró sacarle una falta al defensor.

Se acercó cojeando a la línea de tiros libres y ejecutó, en una sola pierna, ambos lanzamientos. Logrando una de las escenas más épicas de su carrera y de la historia de la NBA, el ‘24′ encestó ambos tiros y le dio a los Lakers la victoria que le valdría para clasificarse a los Play Offs.

Después de la hazaña, Bryant se dirigió visiblemente afectado hacía los vestuarios y, aunque salió del parquet del Staples Center caminando con dificultad, tenía la cabeza en alto. “Se rompió, no puedo caminar. He intentado hacer un poco de presión sobre el talón, pero ahí no hay nada. La sensación es que no tengo tendón”, declaró Bryant después del partido. Más tarde se confirmaría la rotura de su tendón de Aquiles.

“Un día comenzará un nuevo viaje, pero hoy no es el día. ‘Si me ves pelear con un oso, reza por el oso’, siempre me gustó esa frase. Esa es la mentalidad ‘Mamba’: no abandonamos, no nos acobardamos, no huimos. Resistimos y conquistamos”, dijo Kobe Bryant ese 12 de abril de 2013.

Después de la lesión, el jugador se sometió a una cirugía para reparar su tendón. Esa fue la última gran temporada de Kobe, pues no se le volvió a ver rindiendo a su máximo nivel. Su regreso fue más bien una lenta agonía, jugó solo seis partidos en la siguiente temporada, 35 en la que le vino y 66 en la última. Su promedio de puntos por partido descendió de 25 a 19 y lo obligó a retirarse el 13 de abril de 2016.