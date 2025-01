“Un mal putt no puede opacar una gran semana”: Nicolás Echavarría

Nicolás Echavarría registró una gran actuación en el Sony Open de Hawái. Foto: Getty Images - Kevin C. Cox

Nicolás Echavarría volvió a demostrar que está en un gran nivel y finalizó en el segundo lugar del Sony Open, disputado en Honolulú, Hawái, luego de un emocionante desempate frente al canadiense Nick Taylor, quien consiguió su quinto título del PGA Tour, luego de un birdie en el segundo hoyo del playoff.

Echavarría demostró un gran nivel a lo largo de toda la semana y este domingo salió al campo del Waialae Country Club con la firme intención de reducir la ventaja que llevaban los punteros respecto a él, algo que logró con el correr de los hoyos luego de un inicio complicado.

Las palabras de @nicolas_ech tras su derrota en el desempate. Qué tremendo inicio de año, realmente increíble. pic.twitter.com/mlaJ1YfvmC — Nación Golf (@NacionGolf) January 13, 2025

Al final, con un birdie en el hoyo 18, consiguió llegar al desempate frente a Taylor, luego de haber competido junto a él durante toda la jornada. Y tras la igualdad en el primer hoyo, un mal putt (el golpe en el que se manda la pelota al hoyo) le abrió las puertas al norteamericano, quien terminó festejando en tierras hawaianas.

Sobre el hoyo de desempate, Nicolás fue claro: “Pegué dos grandes segundos tiros, no muy buenos terceros, Un mal putt no puede opacar una gran semana. Me estoy demostrando que estoy listo para pelear por los torneos. Estoy peleando por los torneos, pelee duro hoy y estoy jugando muy bien y debo seguir así”.

El golfista colombiano seguirá con el calendario del PGA Tour. La próxima semana competirá en The American Express, en La Quinta (California), donde busca mantener su buen nivel y pelear por un nuevo torneo de la gira.

“He estado trabajando y se ven los frutos de esto. Estoy con una mentalidad muy simple que es pegar el mejor tiro posible cada vez que me paro frente a la pelota y eso me ha funcionado. Respecto al putt, este fue un putt muy lento, pensé que la pelota caía más y que iba en bajada, sin embargo, el viento en contra me jugó una mala pasada”.

