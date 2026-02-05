Una historia al margen de la nieve: Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Fredrik Fodstad, único representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Foto: COC

Colombia llega a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán–Cortina 2026 con una historia corta pero hecha a pulso. Su procesos ha sido atípico, sin nieve ni tradición en este tipo de disciplinas. Nuestro país ha encontrado en la migración, la adopción y la resiliencia de sus atletas una vía para hacerse un lugar en un escenario que, por geografía, parecía lejano.

La historia colombiana en estas justas invernales es singular y arrancó hace 16 años en Canadá. En el norte del continente americano, en la celebración de Vancouver 2010, Cynthia...