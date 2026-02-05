Logo El Espectador
Una historia al margen de la nieve: Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno

La delegación nacional llega a Milán–Cortina 2026 con la presencia solitaria de Fredrik Fodstad. En total han sido siete los deportistas tricolores que han competido en estas justas desde nuestro debut en 2010.

Daniel Bello
05 de febrero de 2026 - 06:02 p. m.
Fredrik Fodstad, único representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.
Fredrik Fodstad, único representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.
Foto: COC

Colombia llega a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán–Cortina 2026 con una historia corta pero hecha a pulso. Su procesos ha sido atípico, sin nieve ni tradición en este tipo de disciplinas. Nuestro país ha encontrado en la migración, la adopción y la resiliencia de sus atletas una vía para hacerse un lugar en un escenario que, por geografía, parecía lejano.

La historia colombiana en estas justas invernales es singular y arrancó hace 16 años en Canadá. En el norte del continente americano, en la celebración de Vancouver 2010, Cynthia...

Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

