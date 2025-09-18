No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¡Una mirada al futuro de las Grandes Ligas!

Potencial en la juventud que llega. La Americana, con firme candidato. En la Nacional, todo está en suspenso.

Antonio Andraus Burgos
18 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
En la Liga Americana el pelotero más cercano para llevarse el título de ‘Novato del Año’, es el primera base de los Atléticos, el formidable bateador zurdo, Nick Kurtz, todo un espectáculo cada vez que sale a consumir un turno.
Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

A dos semanas para que concluya la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, ya hay un firme candidato para llevarse el título de Novato del Año en la Liga Americana, mientras que en la Liga Nacional, todo está por definirse.

Por estos días, hace precisamente un año, los cotizados lanzadores derechos, el dominicano, Luis Gil, por los Yanquis de Nueva York, en la Liga Americana; y Paul Skenes, por los Piratas de Pittsburgh, en la Liga Nacional, acaparaban todos los pronósticos a su favor, para...

Por Antonio Andraus Burgos

