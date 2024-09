“Vamos a dar la pelea para que no disminuyan el presupuesto”: Mindeporte

Luz Cristina López, ministra del deporte, les prometió a los paratletas trabajar para que no reduzcan el presupuesto de su cartera el año entrante. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras regresar al país, algunos de los integrantes de la delegación de deportistas que representaron a Colombia en los Juegos Paralímpicos de París atendieron este martes a los medios de comunicación en el Centro de Alto Rendimiento para hablar sobre la mejor actuación histórica del país en las justas paralímpicas.

En el evento estuvo presente la Ministra del Deporte, Luz Cristina López, a quien le preguntaron por reducción del presupuesto para su cartera el año entrante. Cabe recordar que mientras que este año se destinaron 1.4 billones de pesos a Mindeporte, en 2025 la cifra estimada sería de $460.000 millones.

“No es un misterio la crisis fiscal. Hacienda y DNP (Departamento Nacional de Planeación) han establecido un tope. En conciliación hemos logrado que nos suban el techo. 400.000 millones eran lo que teníamos en 2018, estamos retrocediendo. Seguimos dando la pelea. Tenemos que hacer todos los debates para salvaguardar el presupuesto del deporte y el ministerio, que hoy es un patrimonio”, comentó la jefa de la cartera del Deporte.

Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano (CPC), aseguró que tras los buenos resultados de la delegación nacional en París, la inversión pública, en lugar de bajar, debe crecer. “La bandera quedó muy alta. Nosotros tenemos a los medallistas, hay argumentos para que no haya reducción de presupuesto”.

En línea con la petición que hizo el presidente del CPC, que va en concordancia con el reclamo que han hecho otros deportistas colombianos, López dijo que “todos los que amamos este sector, debemos hacernos sentir. Al deporte no le pueden reducir el presupuesto de esta manera. 1.4 billones es lo que necesitamos para atender las necesidades del ministerio”.

La funcionaria también dijo que ese dinero no solo está destinado para los atletas, sino también para “actividades sociales de recreación y deporte. No solo están amenazados los atletas. Esta también es una amenaza a los niños del país que necesitan actividades del deporte. Vamos a dar la pelea ante el ministerio de hacienda para que no disminuyan estos presupuestos”.

