Hace unos días la estrella de la NBA criticó al futbolista sueco por sus palabras contra Romelu Lukaku. Desde entonces, ambas estrellas han intercambiado públicamente distintas opiniones en una relación que cada vez está más tensa.

El inicio de los enfrentamientos entre LeBron James y Zlatan Ibrahimovic se dio cuando la estrella de los Ángeles Lakers opinó sobre los ataques racistas hacia el jugador Romelu Lukaku en el futbol de Italia.

Zlatan Ibrahimovic, que fue el protagonista principal de esos ataques, se tomó personal las críticas de la estrella de baloncesto y, ante la pregunta de un periodista por el tema, el sueco dijo: “LeBron es fenomenal en lo que hace, pero no me gusta que personas con algún tipo de estatus se metan en política, mientras hacen otra cosa. Dedícate a lo que haces bien”.

Las declaraciones del futbolista de AC Milan, por supuesto, llegaron a oídos del cuatro veces campeón de la NBA que le respondió al exfutbolista de clubes como PSG, Barcelona e Inter de Milán que él (Zlatan) tenía que entender que las personas que contaban con una opinión que llegaba a tantas personas debían tener más responsabilidad con las cosas que decían.

“Nunca me callaría por cosas que están mal. Yo predico sobre mi gente y predico sobre la igualdad, la injusticia social, el racismo, la supresión sistemática del voto. Cosas que suceden en nuestra comunidad. No hay forma de que apague mi voz desde la plataforma en la que estoy porque sé lo poderosa y necesaria que es”, dijo la estrella del baloncesto norteamericano.

Y agregó: “Es gracioso que él diga eso porque se trata de la misma persona que hace años, en Suecia, denunció racismo en el campo cuando se burlaron de su apellido”.

Zlatan había dicho: "Es fenomenal LeBron en lo que hace, pero no me gusta que personas con algún tipo de status se metan en política mientras hacen otra cosa. Dedicate a lo que hacés bien".



Sin embargo, la discusión no quedó ahí. El pasado martes, en el marco del Festival de San Remo, Zlatan continúo alimentando la polémica y le respondió, nuevamente, al basquetbolista estadounidense.

“El racismo y la política son dos cosas muy distintas. Los atletas unimos el mundo, la política lo divide. En el deporte todos son bienvenidos, no importa de dónde vengas. Yo me ocupo de eso, de lo otro no, y este es mi mensaje. Los atletas deben ser atletas no políticos” dijo el futbolista.

La intercambio de opiniones ya ha superado incluso a los dos protagonistas iniciales y varias estrellas del baloncesto norteamericano han salido en apoyo de King James.

Uno de ellos fue el exjugador Baron Davis que comentó en Twitter: “Zlatan, mantén tu culo fuera de Los Ángeles. Los Galaxy dan asco de todas maneras. Y tú eres más tonto que el infierno. Coge ese look robado de Zohan y devuélveselo Adam Sandler. Y ahora deja hablar al Rey”.

No se sabe en dónde terminará esta discusión entre las dos estrellas del deporte mundial. Lo cierto es que este intercambio de opiniones sirve para revivir la reflexión sobre el papel político del deporte y el activismo de los deportistas.