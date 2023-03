Video: terrible accidente de Pol Espargaró en la Moto GP preocupa en España

Pol Espargaró siendo atendido tras su accidente en Portugal. Foto: EFE - NUNO VEIGA

Víctima de una violenta caída este viernes en los ensayos del Gran Premio de Portugal, el piloto español de MotoGP Pol Espargaró sufrió una contusión pulmonar y diversas fracturas, anunció Dorna, el organizador de la competición.

Además de la contusión pulmonar, Espargaró se vio afectador por “una fractura en la mandíbula y tiene una vértebra dorsal fracturada”, indicó Dorna en la cuenta de Twitter de MotoGP.

Este fin de semana vuelve #MotoGP y Pol Espargaro sufrió esta espantosa caída por la que debió ser trasladado en helicóptero. pic.twitter.com/ld3cwRxnSS — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) March 24, 2023

El piloto del equipo GasGas-Tech 3 se cayó de manera grave en el trazado de Portimao (sur de Portugal) en la segunda y última sesión de libres del GP de Portugal, primera prueba de la temporada.

Espargaró, de 31 años, perdió el control de su moto a alta velocidad y chocó con violencia contra un muro de neumáticos.

Medical Info Update 📋#MotoGP rider #44 @polespargaro has suffered a pulmonary contusion, jaw fracture and a fractured dorsal vertebra#PortugueseGP 🇵🇹 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2023

Rápidamente fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al centro médico del circuito. Luego viajó en helicóptero al hospital de Faro, a menos de 100 kilómetros del circuito.

El médico de MotoGP, Ángel Charte, señaló que “en el plano cervical y neurológico todo va muy bien. No ha perdido el conocimiento y no lo hemos intubado”.

“Está sedado y no tiene problemas para mover sus pies, piernas y brazos, no hay ninguna razón para temer una lesión permanente de la columna vertebral”, continuó.

Pol Espargaró, hermano de Aleix -cuarto en el campeonato de pilotos en 2022-, fichó esta temporada por el equipo GasGas, que por primera vez compite en MotoGP, asociado al francés Tech3.

Con una Honda, finalizó 16º en la general la temporada pasada.

Aleix Espargaró, preocupado por su hermano, denuncia falta de garantías

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que acabó en la novena posición, mostró su preocupación por la fuerte caída que sufrió su hermano y por el hecho de que en esa zona del circuito y en otras muchas del trazado portugués no hubiese “defensas de aire” para proteger a los pilotos en sus caídas.

“No me lo explico, no soy yo quien tiene que dar esta explicación, pero con estas motos se va muy rápido y debería haber ‘airfence’ en todos lados. No se pueden hacer los circuitos más grandes, porque son como son, pero la caída de Pol en la curva 10 se llega al muro porque vienes de la 9, que es una curva en bajada muy rápida”, explicó Espargaró, quien indica que él la hace “con el limitador en cuarta marcha, porque, con tanta carga aerodinámica, con tantas alas, vuelas en el centro de la curva con estas motos”.

“Los circuitos, de recta a recta, se quedan cortos y la velocidad máxima siempre es la misma porque con tanta carga aerodinámica no pasas de 350 o 360 km/h., pero el problema es que llegamos a 280 o 300 km/h. en apenas 400 metros de recta, lo que significa que tiene que haber ‘airfence’ en todos lados”, insiste el piloto de Aprilia.

En cuanto al fuerte accidente de su hermano Pol Espargaró señala que “al final, desgraciadamente, es algo a lo que te acabas acostumbrando pues hace muchos años que comparto vida o trabajo, llámalo como quieras, con Pol y no es la primera vez que le pasa, así que es duro y complicado, pero siempre lo es cuando se cae un compañero y aparece la ambulancia y ponen las lonas”.

“Y si es tu hermano, es aún más complicado, pero es nuestro trabajo y hay que ser profesional aunque a veces cueste mucho”, reconoce apesadumbrado tras confirmar que no ha podido hablar con él.

“He ido corriendo al acabar la sesión y ya estaba en el helicóptero. Sí he visto a Ángel Charte y le vuelvo a agradecer que esté aquí. Eso a mí me flipa por cómo cuida de los pilotos y la tranquilidad que te transmite. Me ha dicho que no le había entubado y que eso era una buena señal, porque no era tan, tan grave, pero que mi hermano se quejaba de mucho, mucho, dolor y Pol es un tío muy fuerte, mucho más que yo en este sentido”, comenta Aleix Espargaró.

“Tenía tanto dolor que le han tenido que sedar, por lo de la espalda y las vértebras, y también tenía una contusión muy fuerte en el pulmón que esto sí que es más preocupante y por eso han decidido llevárselo en helicóptero”, comentó para reconocer que lo positivo es que tenía movilidad en brazos y piernas pues “parecía que movía todo bien, que tenía mucho dolor, pero que se movía todo bien y esto es bueno”.

En lo estrictamente deportivo dijo estar “un poco sorprendido, porque me he encontrado mejor de lo que esperaba respecto al test, y he sido bastante más rápido con el neumático de carrera”.

“Con el blando he hecho 1:38 en la vuelta 15 y me he quedado un poco extrañado, y antes de la bandera roja estaba primero y luego me he encontrado la bandera amarilla de Marc y no he podido mejorar. Me he encontrado muy cómodo hoy y creo que estamos preparados para luchar con los mejores”, destacó Aleix Espargaró.

