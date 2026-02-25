El racismo, una conversación que no ha dejado de ser incómoda para el deporte

Vinícius discute con el árbitro después de haber denunciado insultos racistas en su contra. Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO

La noche del 17 de febrero de 2026 en Lisboa debía ser una más de fútbol europeo. Benfica y Real Madrid se enfrentaban en la ida de los play-offs de la Champions League, y el partido transcurría con la intensidad propia de una eliminatoria continental. Pero, cuando Vinícius Júnior marcó el gol de la victoria y desató su celebración, nadie imaginaba que el estadio se convertiría en el escenario de un nuevo capítulo de una historia que el deporte lleva décadas intentando —con continuos fracasos— cerrar.

Lo que ocurrió después del tanto del...