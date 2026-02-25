Publicidad

El racismo, una conversación que no ha dejado de ser incómoda para el deporte

El caso del brasileño, en su primer partido de la Champions contra Benfica, volvió a traer el debate. ¿Qué otros referentes del deporte han cuestionado las barreras raciales?

Fernando Camilo Garzón
25 de febrero de 2026 - 06:15 p. m.
Vinícius discute con el árbitro después de haber denunciado insultos racistas en su contra.
Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO

La noche del 17 de febrero de 2026 en Lisboa debía ser una más de fútbol europeo. Benfica y Real Madrid se enfrentaban en la ida de los play-offs de la Champions League, y el partido transcurría con la intensidad propia de una eliminatoria continental. Pero, cuando Vinícius Júnior marcó el gol de la victoria y desató su celebración, nadie imaginaba que el estadio se convertiría en el escenario de un nuevo capítulo de una historia que el deporte lleva décadas intentando —con continuos fracasos— cerrar.

Lo que ocurrió después del tanto del...

Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 22 minutos
Eso no es nada! lo que le dicen y pronunciaban por los medios de oposición contra la Vicepresidenta Francia Márquez. No hay mas nación racista que Colombia: conozco a un solo curita Afro, ninguna monjita, un solo el general Moore y eso porque era hijo de Dorila Perea gobernadora del Choco y cuando llegan al Congreso, todos le joden la vida y peor si no hace parte de las elites que han malgobernado. Bellacos que no entienden la evolución de la vida en la tierra.
